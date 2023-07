L’Inter manda un messaggio a Lukaku: il comunicato ufficiale

Messaggio diretto a Romelu Lukaku, dopo quanto accaduto di recente con i rumors di calciomercato che lo hanno visto protagonista.

Potrebbe finire di nuovo in Serie A il centravanti che fino al 30 giugno 2023 è stato titolare all’Inter, come attaccante sul quale i nerazzurri puntavano per alternarlo con Marcus Thuram, che ha sostituito Edin Dzeko.

Attraverso un comunicato, apparso sui social quest’oggi e sui canali ufficiali dell’Inter, il club ha mandato un chiaro messaggio e netto a Romelu Lukaku, calciatore che è finito anche fuori dalle gerarchie al Chelsea, nel nuovo progetto di Mauricio Pochettino.

Inter, messaggio lanciato a Lukaku: il comunicato ufficiale

Messaggio chiaro e netto nei riguardi di Romelu Lukaku, per quanto accaduto di recente, con al centro le vicende di calciomercato che riguardano sia l’Inter che la Juventus.

Il club nerazzurro ha seguito a lungo la situazione legata a Lukaku, in uscita dal Chelsea e alle cifre che i Blues impongono. La Juve, che si è inserita nella trattativa, ha gelato le parti. Marotta non ha più intenzione di puntare su Lukaku.

E infatti l’Inter, attraverso un comunicato ufficiale, lancia un messaggio chiaro a Lukaku: il numero nove non è più a sua disposizione, lui che aspettava di poterlo prendere dopo la separazione con Edin Dzeko, che si è trasferito al Fenerbahce.

Ultime Inter, segnale a Lukaku: non c’è più spazio, numero occupato

Il calciomercato dell’Inter, in via definitiva, non vedrà più Romelu Lukaku tra le proprie idee. Il giocatore belga silurato attraverso un messaggio chiaro sul nuovo numero nove dell’Inter: è Marcus Thuram, che ha scelto di indossare una maglia che sembrava essere destinata a Lukaku.

Perché dopo l’addio di Edin Dzeko, il club interista sembrava voler scegliere Lukaku come nuovo numero nove dell’Inter. Non sarà così siccome la maglia, come comunicato ufficialmente dai nerazzurri con il video pubblicato in giornata.

Ultime su Lukaku: niente Inter e niente Juve? Destinazione a sorpresa

Romelu Lukaku dunque non sarà il numero nove, a quanto pare, né dell’Inter né della Juventus. Silurato dai nerazzurri e anche dalla Juventus, che si sarebbe mossa solo di “disturbo” nel mercato dell’Inter, andando verso altre soluzioni come quella di Vlahovic titolare del club bianconero. A puntare su Lukaku è il calcio dell’Arabia Saudita con i principali club della Saudi Pro League che potrebbero andare proprio su Big Rom.