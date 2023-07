Cancelo torna in Serie A: ha detto sì al prestito

Clamorosa notizia che farebbe felici molti tifosi. Joao Cancelo sarebbe pronto a tornare in Serie A e mettersi subito a disposizione.

Da essere considerato uno dei terzini più forti al mondo a finire per essere snobbato, con un futuro tutto da scrivere e sempre più in bilico. Questa è la situazione in cui è finito Joao Cancelo, laterale portoghese del Manchester City.

Il classe ’94 non ha evidentemente convinto fino in fondo Pep Guardiola, suo attuale allenatore. Infatti a gennaio scorso è stato mandato in prestito al Bayern Monaco, dove è riuscito a vincere la Bundesliga tedesca all’ultimo respiro.

Ma Cancelo in questo modo non ha fatto parte della rosa del City che ha finalmente sollevato la sua prima Champions League della storia. Uno smacco che difficilmente verrà ripianato in futuro, con il laterale portoghese sempre meno convinto di restare in Premier League in futuro.

Sondaggio Juve per Cancelo: il terzino è pronto a dire sì

Viste le incertezze e le noie di Joao Cancelo, si potrebbe allora aprire una possibilità davvero clamorosa. Un ritorno in Serie A per il terzino portoghese, che in passato ha già indossato le maglie di Inter e Juventus.

Proprio la Juve sembra essersi mossa per il terzino, almeno secondo alcune informazioni recenti vicine all’ambiente bianconero. Alla ricerca di un esterno che possa sostituire il partente Juan Cuadrado, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a richiamare con sé il portoghese, che come detto ha già avuto per un anno alle sue dipendenze nel 2018-2019.

Una pazza idea che potrebbe diventare realtà. Cancelo stesso sarebbe assolutamente propenso a mettersi a disposizione della Juventus e dunque avrebbe già dato il proprio benestare al trasferimento. Un’operazione che i bianconeri possono fare soltanto con la formula del prestito, al massimo inserendo l’opzione per il riscatto a fine stagione.

Ora c’è però da trattare con il Manchester City, che potrebbe anche dare l’ok per la partenza a titolo temporaneo di Cancelo. Ma c’è da accordarsi sul pagamento dello stipendio del difensore: 11 milioni di euro netti a stagione. Una cifra elevatissima per le casse non certo limpide della Juve, che dunque chiederebbe alla squadra inglese un aiuto su tale pagamento.

Durante la sua prima esperienza alla Juve, Cancelo disputò 25 partite in Serie A segnando 1 gol, a cui vanno unite anche 7 presenze nella Champions League 2018-2019. Dopo una sola stagione fu ingaggiato dal City per 28 milioni più il cartellino di Danilo.