Inter: Lukaku torna, tre mosse per farsi perdonare

Situazione particolare questa riguardo il futuro di Romelu Lukaku che al momento è messo da parte e non si sta nemmeno allenando con una squadra. Il futuro del giocatore può essere però ancora all’Inter.

Quello che è accaduto nelle ultime settimane ha aperto un caso grande alzando un polverone riguardo quello che ora sarà il futuro del giocatore, tutti cercano di capire come andrà a finire.

Momento difficile per il bomber belga che però ha intenzione di provare a riscattarsi e farsi perdonare in vista dei prossimi giorni e della stagione che poi inizierà in maniera ufficiale tra qualche settimana.

Calciomercato: Lukaku col futuro in bilico

Svelato ormai senza filtri quello che è accaduto nelle ultime settimane. Perché la vicenda Lukaku ha fatto davvero tanto discutere. Un caso messo in piedi da uno dei migliori direttori sportivi che ci sono oggi in circolazione, ovvero Cristiano Giuntoli che è approdato alla Juventus e ha subito messo le cose in chiaro con le squadre rivali. L’attaccante belga stava firmando il ritorno con l’Inter, ma è saltato tutto proprio a causa del nuovo ds bianconero.

Perché Giuntoli si è intromesso nella trattativa provando a convincere Lukaku a pensare all’offerta della Juve e ci è riuscito. Il giocatore è stato così smascherato dall’Inter che ha frenato la trattativa per il ritorno in nerazzurro, con società e tifosi che sono andati su tutte le furie e hanno ben pensato di mettere da rompere qualsiasi tipo di rapporto con l’ex giocatore.

Adesso però arrivano sviluppi importanti per quello che può accadere sul caso Lukaku che ha ancora la possibilità di firmare in Serie A con Inter o Juventus. Il rischio è quello di finire in Arabia Saudita, dove ha già rifiutato importanti offerte.

Lukaku torna all’Inter, tre mosse per farsi perdonare

Il Chelsea non vuole Lukaku e la Juventus dovrà prima pensare di vendere Vlahovic, per questo in Europa l’ultima occasione è il ritorno all’Inter. Ma dopo quanto accaduto è davvero difficile.

Adesso però, secondo il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ha tre mosse Lukaku farsi perdonare e tornare all’Inter. Servirà un colpo di teatro dove il bomber belga dovrà prima di tutto chiedere scusa ai tifosi, allo stesso tempo chiedere scusa anche al club, per poi rinunciare al 50% del suo ingaggio. Una mossa che però non è scontata e che potrebbe anche non accadere.

Calciomercato Lukaku: senza Inter e Juve resta l’Arabia

Se non dovesse tornare all’Inter o firmare con la Juventus resterà, appunto, solo l’Arabia Saudita per Lukaku. Il giocatore già nelle scorse settimana ha rifiutato questa destinazione perché vorrebbe restare in Europa ancora per qualche anno.