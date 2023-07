Garcia ha deciso, colpo di scena in casa Napoli: fuori rosa!

Il Napoli campione d’Italia continua la preparazione in quel di Dimaro. Rudi Garcia sta conoscendo e testando vari calciatori.

Il Napoli di Rudi Garcia sta lavorando costantemente nel ritiro di Dimaro e il tecnico francese, il principale ‘acquisto’ di questa stagione, sta provando tutti gli elementi a disposizione. Non solo big come Kvaratskhelia e Osimhen, ma anche giovani interessanti come Zanoli, Coli Saco e Folorunsho (che probabilmente andrà in prestito).

Durante la serata di presentazione del club De Laurentiis ha fatto un piccolo regalo ai tifosi annunciando il rinnovo del capitano Giovanni Di Lorenzo fino al 2029. E’ un Napoli che sta viaggiando pian piano in chiave mercato, ma che presto potrebbe vedere rinforzi. La priorità è il sostituto di Kim, ceduto al Bayern Monaco: il club sta valutando vari profili, ma come riporta Il Mattino è Danso il preferito di Garcia.

Il centrale del Lens ha molto mercato e soprattutto il club francese non vuole svendere, da qui le difficoltà ad arrivare al calciatore. Ma non solo questo perchè sono i rinnovi a tenere banco in casa azzurra. La questione Osimhen tiene i tifosi con il fiato sospeso anche se le parti, pian piano, lavorano per raggiungere l’accordo. Oltre al nigeriano c’è da risolvere i casi di Zielinski e Lozano, ormai con meno di dodici mesi alla scadenza del contratto.

Napoli, scelta importante su Lozano

Sul centrocampista polacco c’è grande ottimismo: il calciatore ha rifiutato offerte arabe e sembrerebbe poco convinto dall’opzione Lazio. Il suo sogno è restare a Napoli e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe propenso ad accettare anche un contratto abbastanza più basso. Situazione differente per Lozano e De Laurentiis sembra pronto ad una decisione davvero importante. Il messicano non vuole abbassare lo stipendio e quindi l’ipotesi rinnovo è al momento molto complicata.

Intanto i club della Mls sono spariti e non ci sono più sirene arabe: nessuno sembra pronto a presentare un’offerta ed Hirving potrebbe finire fuori rosa. D’altronde De Laurentiis è stato abbastanza chiaro, vuole immediate risposte dai calciatori con il contratto in scadenza e per Lozano il futuro potrebbe essere sempre meno roseo.

Ovviamente in tal caso Garcia chiederebbe un ulteriore rinforzo sulla fascia destra, con gli esterni offensivi che sono fondamentali nel suo gioco. Occhio anche a centrocampo dove piacciono molto gli italiani Castrovilli e Ricci.

Per quest’ultimo c’è anche la Lazio, ma il Torino ‘spara alto’ e chiede circa 30 milioni di euro. Più facile arrivare al centrocampista gigliato, non prioritario nei piani di Commisso e di Vincenzo Italiano.