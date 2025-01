Calciomercato Inter: Marotta ha già prenotato il prossimo acquisto

Colpo di scena Inter. Questa volta Marotta è pronto a stupire tutti. Il presidente ha già bloccato un giocatore, ecco tutti i dettagli.

L’Inter non perde di vista il mercato in entrata. A fari spenti, i nerazzurri stanno portando avanti una serie di trattative che possono sbloccarsi già nei prossimi giorni.

In attesa di sviluppi riguardo la cessione di Frattesi alla Roma, la società per il momento ha mantenuto vivi i contatti per alcuni giovani talenti che possono arrivare a fine mercato o in vista della prossima stagione.

Ecco un retroscena sul giocatore che, in questi mesi, ha fatto impazzire gli scout nerazzurri che l’hanno messo in cima nella lista dei grandimenti.

Non solo difensori, l’Inter è alla ricerca anche di centrocampisti. Piero Ausilio, infatti, insieme al suo staff, ha messo nel mirino una serie di calciatori che possono rappresentare il futuro della squadra nerazzurra.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, nel mirino sono finiti i due centrali del Bologn Lucumi e Beukema. Il sogno è di prendere uno dei due la prossima estate per sostituire de Vrij.

Ma la priorità del club è quella del centrocampista: un nuovo crack da regalare a Simone Inzaghi che ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i giocatori offensivi.

L’Inter non perde di vista i diversi giocatori da prendere anche in vista della prossima stagione. Piero Ausilio sta studiando i profili di alcuni giovani che dovranno arrivare in nerazzurro per rinforzare la rosa di Inzaghi.

Seguendo le direttive di Oaktree, che ha dato carta bianca riguardo l’acquisto di Under 25, la società ha deciso di stilare una lista di obiettivi che possono arrivare in estate.

In questo mese di gennaio la società si è messa a lavoro per iniziare i colloqui con agenti e intermediari per provare a capire i margini di manovra, riguardo l’arrivo di alcuni calciatori.

Tra questi è uscito fuori anche il nome del centrocampista Nico Paz del Como.

Nico Paz Inter: è il sogno di Marotta per l’estate

L’invesimento dovrà essere fatto anche con l’ok da parte del Real Madrid, che ha mantenuto un diritto di recompera su Nico Paz. A parità d’offerte, infatti, i Blancos avranno la priorità sul giovane talento, che in questi primi mesi in Italia ha stupito davvero in tanti.

Inzaghi sogna di fare di Paz il Luis Alberto che è stato alla Lazio ai suoi tempi. Un trequartista offensivo di qualità da schierare come mezzala nel 3-5-2.