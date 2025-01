Milan, subito out: problemi per il nuovo acquisto

Ci sono notizie di calciomercato che riguardano il club che in questo momento è rimasto a mani vuote dopo il nuovo acquisto perché non ha potuto consegnare all’allenatore il giocatore per la prossima partita.

Il club rossonero sta provando a chiudere diversi affari perché in questo momento c’è da trovare la soluzione migliore approfittando anche degli ultimi giorni di mercato che possono essere indicativi per quello che sarà poi il traguardo che si fisserà il Milan.

In questo momento però c’è bisogno di provare a fare la differenza e occhio a quello che può accadere con l’occasione che vuole cercare di trovare dei rinforzi ideali per poter lottare ancora fino al termine della stagione al meglio. Adesso ci si aspettano dei nuovi acquisti dopo chi è arrivato come Walker.

Un nuovo nome nella rosa del Milan con Conceicao che non vedeva l’ora di poter utilizzare subito il calciatore e fare un forte affidamento su di lui. Ma non arrivano buone notizie perché proprio in queste ore è arrivata la conferma in merito a ciò che è accaduto a Kyle Walker che ha firmato con il club rossonero da poco dopo aver completato le visite mediche.

Calciomercato Milan: problema per Walker

Possibile colpo di scena per il Milan che in queste ore ha appreso ciò che è successo con il nuovo acquisto Kyle Walker che è arrivato in Italia e ora è ripartito per l’Inghilterra. La conferma c’è e riguarda un problema che non gli permetterà di essere a disposizione per la prossima partita.

Perché il Milan ha preso Walker ma come riportato dai colleghi di TMW nella giornata di oggi il calciatore completerà le visite mediche con l’idoneità sportiva e diventerà ufficiale, ma non potrà giocare la prossima partita contro il Parma perché dovrà andare di nuovo nel suo paese per prendere il permesso di lavoro che completerà l’affare.

Risolti gli ultimi intoppi per il trasferimento di Walker al Milan con il club rossonero che prende il prestito gratuito il giocatore dal Manchester City, con il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.