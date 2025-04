Coppa Italia, ecco perché vale 7 milioni di euro

La Coppa Italia rappresenta una competizione di grande prestigio nel panorama calcistico italiano, non solo per l’onore sportivo ma anche per l’importante montepremi in palio.

Nella stagione 2024/25, la squadra vincitrice può ambire a un guadagno complessivo di circa 7 milioni di euro, derivante dalla somma dei premi ottenuti nelle varie fasi del torneo.​

La Coppa Italia è uno dei trofei calcistici più prestigiosi del panorama italiano, istituita nel 1922 e organizzata annualmente dalla FIGC. La competizione coinvolge squadre di Serie A, Serie B e, in alcuni casi, club di Serie C, offrendo a tutte le partecipanti la possibilità di conquistare un titolo nazionale e un posto nelle competizioni europee.

Il torneo si distingue per il suo format a eliminazione diretta, che rende ogni partita decisiva. Le squadre di Serie A entrano in gioco nelle fasi più avanzate, mentre le formazioni di categorie inferiori devono affrontare più turni preliminari. Il fascino della Coppa Italia risiede anche nella possibilità di assistere a sfide sorprendenti, con club meno blasonati che riescono a eliminare squadre più forti, regalando emozioni e colpi di scena.

Oltre all’aspetto sportivo, la Coppa Italia ha un’importante valenza economica. Il montepremi è significativo, soprattutto per le squadre che raggiungono le fasi finali. Inoltre, vincere il trofeo garantisce l’accesso alla Supercoppa Italiana e un posto nella UEFA Europa League, rendendo questa competizione un obiettivo fondamentale per molti club italiani.

Distribuzione dei Premi

Il montepremi della Coppa Italia è strutturato per incentivare le squadre a progredire nel torneo. Secondo le cifre riportate da Sportmediaset, la distribuzione dei premi per la stagione 2024/25 è la seguente:​

Ottavi di finale : 400.000 euro per le squadre qualificate.​

: 400.000 euro per le squadre qualificate.​ Quarti di finale : 850.000 euro per le squadre qualificate.​

: 850.000 euro per le squadre qualificate.​ Semifinali: 1,7 milioni di euro per le squadre qualificate.​

1,7 milioni di euro per le squadre qualificate.​ Finalista perdente: 2 milioni di euro.​

2 milioni di euro.​ Vincitrice: 4,6 milioni di euro.​

Sommando questi importi, la squadra che trionfa nella competizione può raggiungere un totale di circa 7 milioni di euro. ​

Oltre al prestigio, la vittoria in Coppa Italia offre un significativo ritorno economico. Per molte società, soprattutto quelle con minori risorse finanziarie, questi premi rappresentano una fonte di entrate fondamentale. Anche per i club più blasonati, il montepremi contribuisce positivamente al bilancio annuale.​

Se confrontiamo il montepremi della Coppa Italia con altre competizioni nazionali, emerge la sua rilevanza economica. Per esempio, la Supercoppa Italiana offre premi considerevoli, con la squadra vincitrice che può guadagnare fino a 8 milioni di euro, grazie agli accordi per disputare la competizione all’estero. Tuttavia, la Coppa Italia rimane una delle competizioni più remunerative a livello nazionale.​

La Coppa Italia non è solo una vetrina per il talento calcistico, ma anche un’opportunità economica significativa per le squadre partecipanti. Il montepremi strutturato incentiva le squadre a dare il massimo in ogni fase del torneo, con la prospettiva di un ritorno finanziario che può influenzare positivamente la gestione economica del club.