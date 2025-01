Calciomercato: a Torino sbarca un altro attaccante

Entra nel vivo il mercato del club italiano, a Torino è pronto a sbarcare un altro numero 9. Ecco la decisione della società sul profilo da prendere in questo mercato di gennaio 2025.

Sono ore cruciali per quanto riguarda l’arrivo di un nuovo attaccante. La società è pronta a chiudere il colpo per portare alla corte dell’allenatore un altro giocatore.

Da settimane, infatti, il tecnico aspetta dei nuovi rinforzi, utili alla causa, capaci di alzare il livello qualitativo della rosa.

Ecco il nome nuovo per l’attacco, che può arrivare a Torino prossimamente.

Importanti novità di mercato relativi al prossimo acquisto del club italiano, che sta per chiudere una serie di operazioni in entrata.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport, che ha rilanciato altri nomi di giocatori che possono arrivare già nelle prossime ore.

Ritorno di fiamma in Serie A: ecco tutti i dettagli

La società guarda al passato e si fionda su due giocatori che hanno lasciano un pessimo ricordo nel campionato italiano.

L’esperienza di entrambi, infatti, non ha regalato particolari gioie ma questa volta il club è pronto a rilanciare entrambi i calciatori che stanno vivendo dei periodi particolari all’interno dei rispettivi club.

E così, dopo aver sondato il terreno per Beto dell’Everton, che in questo momento sembra più vicino alla Roma, la società è pronta a riportare in Italia Arthur Cabral del Benfica o André Silva del Lipsia.

E’ questa, infatti, la mossa a sorpresa da parte del Torino che sta lavorando su questo doppio fronte per rinforzare l’attacco di Vanoli, che attende con fiducia i prossimi innesti.

Intanto, Vagnati sta per chiudere un’altra operazione di mercato: ecco quale.

Torino: Arthur Cabral o André Silva per l’attacco

I granata sono a lavoro per rinforzare la squadra di Vanoli. Nelle ultime ore, c’è stato un contatto con la Fiorentina per portare al Torino Ikoné. L’esterno francese può fare a caso di Vanoli che, però, attende di conoscere il nome del prossimo attaccante, che dovrà sostituire Zapata.

Ha ripreso quota la pista che porta ad Arthur Cabral, ex Fiorentina, che è entrato prepotentemente nella lista mercato del Torino. Sullo sfondo resta viva anche l’ipotesi André Silva del Lipsia, che piace anche al Venezia.

Dunque, non resta che attendere i prossimi giorni per capire come andrà a finire la vicenda. Con la fine del mercato che si avvicina sempre di più e con Cairo pronto a chiudere per i prossimi colpi, che possono arrivare a Torino all’ultimo.