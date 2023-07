Serie A: Mappe arriva in prestito, ha accettato

E’ il tema più caldo del momento quello che riguarda il futuro di Kylian mbappe che è pronto al trasferimento e dire addio al Paris Saint Germain in vista della prossima stagione.

Il giovane talento francese è entrato in rottura con il PSG e per questo motivo ci sono tantissime voci di mercato contrastanti riguardo il suo futuro. La verità però sta venendo fuori mano mano.

Da capire però quelli che sono i punti di vista differenti, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’offerta decisiva che andrebbe a far svoltare il progetto personale del giocatore.

Calciomercato: Mbappe tra i più pagati di sempre

Novità assoluta di mercato che riguarderebbe il futuro di Mbappe che può lasciare il PSG e andare a firmare in prestito per una nuova squadra. Secondo quanto rivelato da Sky Sport Uk il giocatore continua a tenere il punto confermando la situazione di bilico per quanto riguarda il suo futuro. In questi giorni il calciatore non è partito col resto della squadra per la tournée del ritiro pre stagione. Le parti sembrano più distanti che mai e ora ci sono diverse novità.

Mbappe è al momento in una situazione di bilico perché il giocatore è corteggiato in maniera importante e sono arrivate anche delle prime offerte. Lo vuole il Real Madrid che lo considera il suo sogno, ma c’è anche l’Arabia Saudita con l’Al Hilal che è pronto a convincerlo dopo aver avuto l’ok dal PSG per 300 milioni di euro per il suo cartellono.

Si parla molto anche di prestito e di Serie A per Mbappe che a sorpresa potremmo anche ritrovarcelo seriamente in Italia. Ora arrivano gli aggiornamenti decisivi che svelano a che punto è la trattativa e come potrebbe finire in vista della prossima stagione.

PSG: futuro Mbappe in prestito, c’è l’Inter

Il PSG per tenere Mbappe dovrà investire tanto convincendolo con uno dei migliori stipendi di sempre e i vari bonus. Per questo motivo ora resta di questa posizione l’entourage di Kvaratskhelia e Osimhen che sono stati i trascinatori dei nerazzurri.

Mbappe può decidere di accettare la destinazione in prestito il prossimo anno tra le varie squadre interessate. Al momento non c’è nessuna possibilità per l’Italia e l’Inter che ci prova a titolo temporaneo.

PSG: rinnovo Mbappe, le cifre sul bonus fedeltà

Il futuro di Mbappe potrebbe essere ancora al PSG se dovesse arrivare la firma di un nuovo contratto. Si parla di uno dei contratto più ricchi di sempre per un calciatore: 2 milioni di sterline a settimana e il suo bonus fedeltà. Se dovesse rimanere per un’altra stagione al PSG allora guadagnerebbe oltre 100 milioni di sterline.