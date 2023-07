Milan: portano anche lui in Arabia Saudita, c’è l’offerta

Il mercato del Milan è decollato in queste ultime settimane dopo l’addio di Massara e Maldini. La società ha piazzato colpi in entrata e uscita davvero di grande importanza.

Il club rossonero potrebbe presto annunciare altri movimenti con acquisti e cessioni che possono dare qualcosa di significativo al progetto rossonero, perché anche le uscite sono utili per quello che verrà poi in entrata.

Ora ci sono delle nuove notizie che arrivano proprio sotto questo punto di vista. La società sta pensando di definire l’affare il prima possibile, ora non resta che la decisione finale allo stesso giocatore.

Calciomercato Milan: pronto un colpo in uscita

Il Milan ha intenzione di vendere giocatori in esubero per fare cassa e poter investire nuovamente su dei colpi importanti che possano dare qualità alla società in vista della prossima stagione e del futuro. Il club ha intenzione di provare a chiudere dei colpi di livello che possano far fare il salto di qualità alla società in Italia e in Europa per essere competitivi sempre al massimo e provare a vincere sotto ogni punto di vista.

Ci sono ora degli aggiornamenti per il Milan e i suoi tifosi perché c’è un altro colpo in uscita importante che può arrivare nelle prossime ore e potrebbe garantire una fetta di incassi utile per poter essere reinvestita di nuovo sul mercato in entrata.

Le prossime settimane saranno quelle decisive per poter completare l’operazione di calciomercato per il Milan che ora sta chiudendo acquisti davvero importanti e potrebbe vendere un giocatore per rientrare da alcune spese.

Milan: Rebic verso la cessione, c’è l’Arabia Saudita

Si parla del futuro di Ante Rebic che non sembra resterà in maglia rossonera. Perché Stefano Pioli lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati per la tournée negli Stati Uniti e ora è sul mercato.

Proprio nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta importante dall’Arabia Saudita che vuole portare Rebic nel proprio campionato come annunciato da Sky Sport. Il croato ha però rifiutato una proposta contrattuale da 10 milioni di euro arrivata dall’Arabia.

Milan: Rebic valuta il suo futuro

Rebic resta in uscita e lascerà il Milan, ma al momento non sembra convinto dell’offerta dell’Arabia Saudita. Il giocatore aspetta un nuovo rilancio o dovrà trovare un’altra sistemazione. Il club rossonero, intanto, spinge sempre di più verso il suo addio che potrebbe essere determinante per quella che sarà una nuova avventura. Il Milan vuole liberarsi del suo ingaggio e fare cassa.