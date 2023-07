Inter, affondo per il bomber: si chiude, Roma beffata

Saltate le trattative per il ritorno di Romelu Lukaku, che a quanto pare avrebbe deciso di tradire clamorosamente l’Inter a favore della Juventus, il club meneghino si è subito messo all’opera per trovare un altro attaccante sul quale andare a puntare in questo calciomercato, trovandolo immediatamente.

Tanti nomi sono stati fatti nel corso di queste settimane, ma alla fine l’attenzione di Marotta ed Ausilio si sarebbe posata su un profilo che era anche nelle idee -e nei desideri- anche della Roma.

Come successo per Thuram, però, anche in questo caso l’Inter ha dimostrato tutta la sua forza riuscendo a superare in un niente la diretta concorrente nella corsa al giocatore, per il quale ci potrebbero servire davvero altri pochi giorni prima che le trattative vadano in porto.

Calciomercato Inter, affondo per l’attaccante: le ultime

Importanti novità arrivano in merito a questo calciomercato in entrata dell’Inter, pronto a regalarci ancora altre sorprese dopo quelle clamorose registrate negli scorsi giorni. Una riguarda sicuramente lo “scippo” di Marcus Thuram ai cugini del Milan, il quale però non rappresenta essere l’unico colpo in attacco che verrà messo a segno dall’Inter quest’estate.

In Viale Liberazione, infatti, nelle scorse settimane, si è lavorato e fatto di tutto affinché Lukaku potesse tornare in nerazzurro, ma alla fine è stato lo stesso belga a voltare faccia a Marotta e preferire la Juventus. Una decisione del genere, però, non ha toccato più di tanto l’amministratore delegato dell’Inter che, invece, ricco di orgoglio, avrebbe già individuato con chi andare a rimpiazzare in rosa proprio Lukaku. Tanti nomi sono stati fatti nel corso di questi giorni, ma per costi, esperienza ed efficacia solo uno rispondeva alle esigenze di Simone Inzaghi, ed è quello sul quale, alla fine, Marotta ha deciso di affondare il colpo decisivo.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, dopo l’incontro di ieri con gli agenti del giocatore, andato molto bene, l’Inter ha intenzione di trovare una quadra anche con l’Atletico Madrid per cercare di mettere subito a disposizione di Simone Inzaghi Alvaro Morata.

Inter, il colpo in attacco è Morata: Roma però ancora in corsa

Molto probabilmente il colpo in attacco dell’Inter in questo calciomercato sarà Alvaro Morata, seguito con attenzione anche dalla Roma in queste settimane che, nonostante il buon esito dell’incontro di ieri fra gli agenti dello spagnolo e la dirigenza nerazzurra, rimane comunque in corsa.

Questa mattina Tuttosport, infatti, rileva che il club giallorosso rimane comunque in pole per Alvaro Morata, visto che gode del gradimento e la preferenza del giocatore. Non solo, lo spagnolo e la Roma avrebbero anche raggiunto una accordo per un contatto di quattro ani a 4,5 milioni lordi, ma l’interesse dell’Inter ha per l’appunto stravolto completamente le carte in tavola, che per essere riordinate hanno bisogno di un rilancio, anche corposo, che porta la firma di Mr president Dan Friedkin.

La Roma è fiduciosa, l’Inter affonda il colpo: le ultime su Morata

Mentre la Roma lavora con calma e fiducia all’operazione Alvaro Morata, l’Inter cerca di beffare i giallorossi affondando il colpo direttamente con l’Atletico Madrid per il centravanti spagnolo. Stando alle ultime notizie, infatti, nella giornata di ieri i nerazzurri avrebbero presentato ai Colchoneros una prima offerta da 13 milioni di euro per Morata, rifiutata, che però potrebbe essere incrementata nei prossimi giorni una volta incassati i soldi della cessione di Onana.