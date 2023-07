Juventus, svolta in panchina: cambia il futuro di Allegri

La stagione della Juventus è appena incominciata con non pochi quesiti da risolvere, uno su tutti quello relativo al futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Nel corso queste settimane si è infatti parlato di quello che sarebbe potuto essere del tecnico toscano, ma nelle ultime ore è stat registrata una svolta importante che ha messo una volta e per tutte a tacere le voci relative alla posizione di Allegri.

Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro del tecnico della Juventus non solo è cambiato, ma è stato anche una volta e per tutte definito, visto che ieri in conferenza stampa di questo si è parlato, e la decisione del club bianconero non ha fatto altro che lasciare spiazzati i propri tifosi.

Futuro Allegri, cambia tutto: la Juventus ha deciso

Il secondo corso di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus non sta di certo andando come la piazza bianconera ci si aspettava, anche perché l’allenatore toscano è stato fortemente rivoluto dai propri tifosi dopo il suo addio nell’estate del 2019. Ritornato, però, come detto, Allegri non ha fatto altro che deludere ogni sorta di aspettativa, facendo cambiare idea ai propri tifosi che ora a gran voce chiedono il suo esonero.

Questa seconda separazione dalla Juventus è uno scenario da non sottovalutare del tutto, nonostante gli alti costi che ne deriverebbero per il club piemontese, anche perché i rapporti fra Allegri e Cristiano Giuntoli, nuovo capo dell’area tecnica bianconera, non sembrerebbero essere poi così idilliaci. In ordine a questo, complice anche delle voci di richieste ed offerte importanti provenienti dall’Arabia Saudita, sembrava che in estate questo addio potesse consumarsi, ma nelle scorse ore l’annuncio ha rappresentato essere una svolta importante sia per il futuro di Allegri che per quello della panchina della Juventus.

Nella giornata di ieri, stando poi a quanto riportato anche dai colleghi de Il Corriere dello Sport in edicola, nel corso della consueta conferenza stampa di inizio stagione del club bianconero, Cristiano Giuntoli ha stupito tutto rafforzando la posizione dell’italiano sulla panchina della Juventus, dicendo: “Max condottiero di talento: è perfetto per la Juve”.

Allegri rimane sulla panchina della Juventus, per ora

Massimiliano Allegri sarà l’allenatore della Juventus anche nella prossima stagione, o almeno questo è quello che è stato lasciato intendere da Cristiano Giuntoli nella conferenza stampa di ieri.

Nonostante tutte le voci del caso, il nuovo direttore dell’area sportivo bianconera ha infatti rafforzato la posizione del tecnico italiano sulla panchina della Vecchia Signora, elogiandolo e mettendo a tacere ogni voce che vedesse Allegri lontano dalla Juventus.

Juventus, Allegri sotto esame: ecco chi per sostituirlo

Le parole di ieri di Cristiano Giuntoli non lasciano dubbi al merito, ma ciò non significa che Massimiliano Allegri sia comunque sotto esame alla Juventus. L’allenatore italiano deve infatti dimostrare che le ultime due stagioni siano state un semplice caso, anche perché Giuntoli non ci mette niente ad esonerarlo e portare sulla panchina bianconera un altro tecnico di caratura internazionale.

A fronte di questo negli scorsi giorni sonno stati accostati alla Juventus sia Conte che Spalletti, indicati essere i profili ideali con i quali dare il via ad un nuovo corso bianconero.