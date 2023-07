Milan scatenato: doppio colpo per Pioli prima della tournée

Dopo aver messo a segno ben quattro colpi, in attesa del quinto che è pronto ad essere ufficializzato, il Milan non ha intenzione di fermarsi ed è prossimo a regalare altri rinforzi a Stefano Pioli in questo calciomercato, come confermato anche dagli ultimi movimenti registrati negli uffici di Casa Milan.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero sarebbe talmente scatenato al punto che proprio in queste ore starebbe chiudendo addirittura un doppio colpo in entrata di fondamentale importanza, anche perché si tratta di giocatori espressamente richiesti da Pioli e che lo stesso allenatore del Milan vorrebbe portarsi con lui nella tournée negli USA.

Dopo l’addio di Tonali, dunque, tutto l’ambiente rossonero sta ricevendo quelle risposte tanto richieste alla propria società, che si sta muovendo egregiamente su ogni fronte.

Milan, doppio colpo prima della tournée: Pioli accontentato

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che in queste prime settimane di sessione si è dimostrato essere letteralmente scatenato, considerati i già messi a segno cinque colpi. L’estate rossonera è però pronta a regalarci ancora sorprese, visto che Furlani è all’opera per mettere a disposizione di Stefano Pioli altri rinforzi di lusso.

Sono tanti i reparti nei quali il Milan dovrà sicuramente sicuramente, ed ancora, andare a puntellare la rosa, uno su tutti l’attacco, che ad oggi rappresenta essere una priorità per i rossoneri. In questi giorni tanti nomi sono stati accostati al Milan, ma sin da subito il duo Moncada-Furlani aveva le idee chiare su chi puntare, come dimostrato anche dall’importante accelerata data alle trattative nelle scorse ore. Come detto, però, i rossoneri hanno da che investire anche in altri reparti, ed è per questo che, quasi a voler abbreviare i tempi, Furlani avrebbe lavorato contemporaneamente a due trattative, prossime alla chiusura.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli potrebbe portare con sé in America due nuovi rinforzi. Si tratta di Yunus Musah e Aranut Danjuma, praticamente prossimi a vestire la maglia del Milan in questo calciomercato.

Calciomercato Milan, Danjuma ad un passo: i dettagli

Il Milan sta stringendo i tempi per mettere a disposizione di Stefano Pioli Danjuma, esterno olandese del Villarreal in prestito al Tottenham negli ultimi sei mesi della passata stagione. Giocatore completo, ma soprattutto molto duttile, Danjuma potrebbe arrivare al Milan in un’operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a determinate condizioni.

Dopo gli incontri degli scorsi giorni le parti si sono avvicinate sempre di più, e nulla esclude che questa operazione possa essere una sorta di scorciatoia usata dal Milan per convincere il Villarreal a lasciar partire anche Chukwueze.

Milan, Musah si può chiudere entro venerdì: le ultime

Oltre all’attacco il Milan ha da che risolvere anche la questione relativa al centrocampo, e con -l’ipotetico- arrivo di Musah i rossoneri potrebbero completare la loro rivoluzione in mediana.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan potrebbe chiudere per il giocatore del Valencia entro bla fine di questa settimana, come confermato anche nelle scorse. Di cifre non si è ancora ufficialmente parlato, ma l’impressione è che si tratti di un’operazione da circa 20 milioni di euro complessivi per il Milan.