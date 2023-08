Inter: svolta improvvisa, c’è l’accordo

L’Inter continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. E un nuovo colpo di calciomercato è vicino.

L’Inter è assolutamente attiva in questi giorni di calciomercato. I nerazzurri sono al lavoro per ridurre, almeno sulla carta, il gap con il Milan e nei prossimi giorni sono attese delle novità molto importanti.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, l’Inter ha ormai definito un nuovo arrivo e manca davvero poco per la fumata bianca. Si tratta dell’ennesimo colpo di calciomercato che Marotta vorrebbe mettere a segno, ma ora bisogna completare prima un’uscita e poi ci sarà il via libera a questa operazione.

Calciomercato Inter: nuovo colpo in arrivo, ma ad una condizione

Il calciomercato dell’Inter è stato sicuramente condizionato dalle uscite. Inutile dire che senza cessioni era molto complicato ipotizzare delle nuove entrare e questo non ha reso assolutamente semplice la vita a Marotta. E gli esempi di Sommer e Audero e la questione attaccante sono dei chiari esempi delle difficoltà che i nerazzurri hanno avuto in questo mese della sessione estiva. Mancano, però, ancora diversi giorni e per questo motivo non sono da escludere delle novità dell’ultimo momento.

In particolare, l’Inter non ha perso le speranze di cedere Gosens dopo il no del Wolfsburg. Una cessione del tedesco potrebbe riaprire la pista per Nuno Tavares, in uscita dall’Arsenal. L’accordo era ormai stato trovato, ma la mancata cessione dell’ex Atalanta ha complicato un po’ tutto. Attenzione, però, a questi ultimi giorni di calciomercato dove potrebbe esserci la svolta improvvisa e battere la concorrenza della Bundesliga.

Si tratta di un giocatore che completerebbe alla perfezione la rosa dell’Inter e per questo motivo attenzione agli ultimi giorni. Il suo arrivo, però, è strettamente legato alla partenza di Gosens e quindi prima bisognerà trovare un acquirente per il tedesco. Compito non semplice visto quanto successo con il Wolfsburg.

Mercato: sfida Inter-club tedeschi per Nuno Tavares

L’Inter aveva già chiuso il colpo Nuno Tavares, ma il no di Gosens al Wolfsburg ha frenato questa operazione di calciomercato. Ora i club tedeschi potrebbero cambiare un po’ tutto, ma i nerazzurri restano in corsa e sono pronti a mettere nero su bianco il tutto negli ultimi giorni della sessione estiva.

Si tratta, quindi, di una pista da seguire con attenzione e vedremo se alla fine l’Inter piazzerà il colpo Nuno Tavares oppure si andrà su altri obiettivi.