Stanno prendendo Neymar: addio PSG, destinazione a sorpresa

La rivoluzione in casa PSG è ufficialmente iniziata. Salutato Messi, il club parigino potrebbe dire addio anche a Neymar in questa turbolenta sessione di calciomercato.

La questione relativa al futuro del fenomeno brasiliano sicuramente non prenderà la scena come quella di Mbappè, ma poco ci manca, anche perché stiamo parlando di uno dei giocatori più forti che il calcio mondiale abbia mai conosciuto.

Mai nessuno si sarebbe aspettato un epilogo del genere per questa relazione, ma l’ambiente pesante e le ultime divergente col club hanno portato Neymar a spingere per una sua uscita dal Paris Saint Germain. Questa dunque presto si consumerà, ma nel frattempo bisognerà capire solo in quali modalità.

Calciomercato, addio PSG: destinazione a sorpresa per Neymar

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Neymar in questo calciomercato, che dopo quasi 6 anni sembrerebbe essere pronto e deciso a lasciare il Paris Saint Germain. Una situazione del genere mai nessuno se la sarebbe immaginata, ma quanto successo l’anno scorso con la tifoseria e la stessa società ha scosso il brasiliano al punto di meditare, per l’appunto, un suo addio al club parigino.

A dirla tutta anche lo stesso Al Khelaifi sembrerebbe essere disposto a lasciar partire O Ney, come confermato anche dall’inserimento del suo cartellino nelle trattative col Barcellona per Ousmane Dembelè. Da sempre il sogno di Neymar è proprio quello di tornare a vestire la maglia blaugrana, ma contro ogni pronostico le intenzioni del club catalano sono altre, anche perché ci sono altre priorità a cui dover far fronte, ed il brasiliano non rientra fra queste. Accantonata dunque la possibilità di tornare in Spagna, insieme al suo papà agente l’ex Santos starebbe valutando altre opzioni per il suo futuro, facendo prendere sempre più quota ad una completamente a sorpresa, che potremmo dire essere diventata -quasi- la preferita dopo gli ultimi movimenti.

Stando infatti a quanto riportato da L’Equipe, anche nel futuro di Neymar parrebbe esserci l’Arabia Saudita. Un club saudita è infatti pronto a chiudere questo colpo da 90 in questo calciomercato, andando ad alzare ancora di più il livello tecnico del campionato.

Calciomercato, Neymar in Arabia Saudita: ecco dove

Anche Neymar potrebbe dunque finire in Arabia Saudita in questo calciomercato. Stando a L’Equipe, infatti, l’Al Hilal starebbe studiando la soluzione migliore per convincere il fenomeno brasiliano ad accettare la destinazione, che al momento non lo convince del tutto.

Il sogno di O Ney è quello di tornare a vestire la maglia del Barcellona, ma l’alto ingaggio che percepisce al PSG ostacola fortemente le trattative. Quindi il brasiliano o fa un sacrificio per tornare al Barça o valuta seriamente la destinazione saudita, decisamente allettante per le cifre di cui si sta parlando in queste ore.

L’Al-Hilal fa sul serio per Neymar: offerta shock

L’Al Hilal ha intenzione di fare sul serio per Neymar in questo calciomercato. Sfruttando la delicata situazione del brasiliano a Parigi, il club saudita potrebbe sfruttare la sua importante disponibilità economica a disposizione per convincere O Ney a trasferirsi in Arabia Saudita.

A conferma di questo, stando a quanto riportato da L’Equipe, l’Al Hilal avrebbe intenzione ad offrire a Neymar un contratto che gli permetterebbe di arrivare a guadagnare anche 80 milioni di euro netti a stagione. Al momento nulla di concreto è stato registrato, ma nei prossimi giorni si potrebbe iniziare a muovere qualcosa.