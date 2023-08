“Vuole andare via”: saluti in casa Milan

Richiesta inattesa da parte del calciatore: il club riflette, lui vuole andare via ed è pronto ad accettare una nuova destinazione.

Inattesa, apprezzata dai tifosi, per certi versi necessaria. La rivoluzione in casa Milan è partita da due rotture clamorose.

Quella con Maldini prima, seguita poi da una trattativa per Tonali che ha lasciato i tifosi con l’amaro in bocca. Quella strana sensazione, maturata nel salutare un calciatore destinato a diventare a lungo il capitano del club, si è trasformata in una serie di colpi di mercato che hanno creato un vero e proprio solco fra la squadra del passato e una nuova idea del club.

A Milano, sponda rossonera, hanno dato vita ad un perfetto mix fra giovani in rampa di lancio e calciatori già esperti, non troppo avanti con l’età e desiderosi di rimettersi in gioco dopo qualche difficoltà. Ora che gli arrivi sembrano terminati, e con Pioli che ha già voglia di esordire e di mettere in mostra il nuovo volto della sua squadra, è arrivato il momento di fare largo nello spogliatoio. Qualche calciatore sa di essere in lista di partenza, ma intanto il Milan incassa una richiesta che scuote l’ambiente. Ai tre dossier che il club vuole chiudere al più presto, relativi a 3 elementi da cedere, se ne aggiunge un altro. Ci sarebbe già un’offerta per il calciatore, deciso ad accettare. Ora la palla passa al club.

Pioli e il Milan sorpresi: ha chiesto la cessione

Caldara, Origi e Messias. Sono questi i tre elementi che al momento non rientrano nei piani di Pioli. Se per il difensore e l’attaccante il tecnico è stato chiaro, per l’ex Crotone qualche piccolo spiraglio potrebbe restare aperto. Alla lista dei partenti, però, si aggiunge un altro nome, e il futuro di Origi potrebbe proprio intrecciarsi a quanto sta accadendo nelle ultime ore.

Dall’ambiente Milan filtra infatti qualche spiffero sulla volontà di Lorenzo Colombo di lasciare la squadra. Nella scorsa stagione l’attaccante ha fatto bene in Puglia, proprio in un ambiente che lo ha valorizzato dandogli spazio e serenità. Ecco perché l’attaccante valuterebbe un’altra tappa in una squadra pronta a regalargli occasioni da titolare, e lo farebbe per aggiungere uno step importante alla sua carriera.

Quella chiamata al momento è arrivata dal Cagliari, ma non ci sono solo i sardi sulle tracce della punta. Ranieri avrebbe incassato già una risposta positiva da Colombo, ma anche l’Udinese potrebbe tentare l’affondo qualora dovesse partire Beto. La richiesta dell’ex Lecce intanto alimenta i dubbi dei rossoneri. Per Pioli il calciatore sarebbe stato perfetto per alternarsi a Giroud in attesa di valutare la crescita e la ripresa fisica di Okafor. Il sì al Cagliari del calciatore potrebbe però spingere il club meneghino ad accettare, e Ranieri avrebbe quella punta di peso giovane che manca al momento nella sua squadra.