Nuovo portiere Inter, via Onana: spunta un nome a sorpresa

André Onana va via per la bellezza di 55 milioni e adesso l’Inter dovrà accogliere il nuovo portiere.

Nell’imminente calciomercato, un nuovo estremo difensore per l’Inter, con un nome a sorpresa svelato da uno dei principali quotidiani in Italia per quello che è il colpo di calciomercato dal Bayern Monaco.

La notizia di ieri ha mandato in apprensione i tifosi dell’Inter che vedono andar via André Onana per la bellezza di 55 milioni di euro, con destinazione Manchester United. Una notizia che obbliga ora Beppe Marotta e Piero Ausilio a guardarsi intorno. E il nome di Trubin potrebbe non essere il solo per i pali di San Siro.

Calciomercato Inter, colpo in porta: un nome a sorpresa

L’Inter vuole dare continuità a quello che è il progetto, dopo l’annata vissuta ad alti livelli fino alla finale di Champions League con Simone Inzaghi alla guida.

Qualche uscita c’è stata, considerando prima la partenza di Marcelo Brozovic e poi l’addio di Onana, praticamente cosa fatta, per la destinazione Premier League, al Manchester United.

Adesso l’Inter va a caccia di un nuovo portiere, o meglio, di due. Il motivo è legato anche alla presenza di Handanovic che, ad oggi, è incerta. Questa mattina spunta fuori un nome a sorpresa per il calciomercato dei nerazzurri ed è il portiere titolare del Bayern Monaco: Yann Sommer è il colpo a sorpresa dell’Inter, per l’imminente estate.

Mercato Inter, ecco Sommer: possibile colpo per il dopo Onana

Secondo quanto riferito in mattinata da La Gazzetta dello Sport, Yann Sommer è l’obiettivo di calciomercato in casa Inter.

Il portiere svizzero fu preso al Bayern Monaco per sostituire Neuer, out per un lungo periodo a causa di un infortunio che, per la stagione che è alle porte, sembra voler mettere alle spalle. E Sommer stesso non resterà a guardare perché vuole continuare a vivere un’esperienza ad alti livelli da titolare. Lo potrebbe fare in Italia perché, con l’Inter a caccia di una nuova soluzione in porta, è proprio dai nerazzurri che potrebbe ricominciare.

Ultime Inter, le cifre del colpo Sommer

È un’operazione low cost quella che porta a Yann Sommer, portiere del Bayern Monaco che ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi, da titolare indiscusso del club tedesco. I nerazzurri sanno che il portiere non è più giovanissimo e che, le cifre dello stesso acquisto, risulterebbero un’occasione di mercato vera e propria. Perché, per portarsi a casa il cartellino di Sommer, basteranno circa 5 milioni di euro da versare nelle casse del Bayern Monaco. È da capire se lo stesso club della Bundesliga sarà disposto a cedere lo svizzero e puntare su altre soluzioni in porta, per affiancare un nuovo portiere a Manuel Neuer.