Milan, altro che Morata: arriva il nuovo bomber, le cifre

Si entra nel vivo del calciomercato, il Milan ora fa sul serio dopo le uscite importanti di Tonali e Brahim Diaz.

C’è da sistemare qualcosa in avanti e il casting legato agli attaccanti si fa sempre più serio, a cerchio ridotto, dopo quello che è stato il colpo Pulisic già piazzato e praticamente solo da ufficializzare per quello che è il primo tassello in casa Milan.

Sono diversi i nomi per il dopo Ibrahimovic perché, dopo l’addio di Zlatan e un Origi che non ha praticamente mai convinto, i rossoneri ripartiranno da Olivier Giroud e un suo sostituto, per il ruolo di punta centrale. Si è tanto parlato di Alvaro Morata, sul quale però sembrerebbero esserci problemi e ostacoli. Pertanto, dal mercato, potrebbe arrivare un bomber da una top del calcio europeo, che nell’ultima stagione ha realizzato la bellezza di 31 gol in 51 partite.

Calciomercato Milan, ecco il nuovo attaccante: niente Morata

Il Milan aveva come primo obiettivo l’attaccante ex Juventus, dell’Atletico Madrid, ma le cose sullo spagnolo sembrano essere cambiate.

Non per mancato interesse, ma per l’ostacolo legato alle cifre, che risultano essere enormi secondo i parametri del Milan. Le cifre del suo ingaggio, oltre all’Atletico Madrid da convincere, hanno fatto prendere ai rossoneri una brusca frenata, col club che si guarda intorno e non resterà a guardare.

Perché infatti c’è un altro bomber in Europa che stuzzica le idee dei rossoneri. Si tratta di Mehdi Taremi, nuovo obiettivo di calciomercato del Milan. Il centravanti del Porto ha brillato nell’ultima stagione, macinando gol e prestazioni per quella che è stata una stagione di altissimo livello coi portoghesi.

Mercato Milan, ecco Taremi: è un colpaccio, i numeri

È un colpaccio quello che riguarda l’iraniano, calciatore che farebbe al caso di Stefano Pioli e del Milan. Con il Porto ha segnato, nell’ultima stagione, 5 gol in 7 partite di Champions League, numeri di elevatissimo livello considerando quello che è il bisogno del Milan che, nella prossima stagione, non potrà contare solo su Olivier Giroud per il ruolo di centravanti.

Mehdi Taremi è l’obiettivo di calciomercato del Milan, secondo quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che svela così il “piano B” di Morata, calciatore che percepisce uno stipendio elevatissimo per le idee dei rossoneri.

Ultime Milan, le cifre del colpo Taremi

L’attaccante del Porto, Mehdi Taremi, ha un contratto valido fino al 2024 e non rinnoverà con i portoghesi. Al Milan, arriverebbe per circa 15-20 milioni di euro e non di più considerando che l’attaccante dell’Iran non è più giovanissimo.