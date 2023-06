Calciomercato Inter: offerta da 100 milioni, impossibile rifiutare

Il calciomercato dell’Inter è già nel vivo di tante trattative che possono cambiare il volto alla squadra di Simone Inzaghi.

I nerazzurri hanno l’obiettivo di riconfermarsi in Europa e di tornare ad essere grandi anche in Serie A. La volontà del club è tornare a vincere lo Scudetto per cucire sullo stemma anche la seconda stella che significherebbe 20esimo campionato vinto. Ma serviranno innesti di primo livello per continuare a tenere alto il valore della rosa e soprattutto bisognerà mantenere l’ossatura della squadra.

L’Inter è al centro di un momento molto complesso per il calciomercato. Ci sono le big mondiali che stanno puntando i calciatori nerazzurri e potrebbero arrivare offerte da capogiro che saranno impossibili da rifiutare.

Calciomercato Inter: accordo per l’addio, parte nel weekend

L’Inter ha già stabilito il piano mercato per la prossima stagione. I nerazzurri hanno intenzione di mantenere l’ossatura della squadra e non perdere i vari big che sono richiestissimi sul mercato. Ci sono le grandi d’Europa che stanno iniziando a colloquiare con Marotta e Ausilio per capire la fattibilità dell’affare e non sono da escludere cessioni a sorpresa.

Simone Inzaghi ha chiesto garanzie da questo punto di vista, visto che l’anno scorso ha dovuto inventare tante volte formazioni diverse. I continui infortuni hanno portato spesso a difficoltà di tipo numerico e ora vuole una rosa più profonda con calciatori di qualità.

La prima cessione dell’Inter è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato lascerà i nerazzurri per raggiungere l’Arabia Saudita, dove si unirà all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Cessione Brozovic: svelate le cifre reali

L’Inter perde Marcelo Brozovic che va all’Al-Nassr. Il centrocampista croato lascia i nerazzurri dopo 8 stagioni e tanti trofei vinti da protagonista assoluto. È stato uno dei migliori in Serie A degli ultimi anni e più volte è stato anche ad un passo da club europei molto blasonati, come il Barcellona e il Bayern Monaco.

L’addio di Marcelo Brozovic produce all’Inter un utile importantissimo che servirà per migliorare la squadra sul mercato. Dopo diversi tira e molla con il Barcellona è stato proprio il presidente dei blaugana a svelare che l’offerta dall’Arabia Saudita era impareggiabile anche per una nobile del calcio europeo.

Alfredo Pedullà ha svelato le cifre reali del passaggio di Brozovic all’Al-Nassr. Il croato firmerà un contratto triennale da 100 milioni totali. Un accordo impossibile da rifiutare, a cifre che sono impareggiabili per qualsiasi club europeo e che porteranno un altro campione a giocare in Asia.

Via Brozovic: chi prende l’Inter?

La cessione di Brozovic è importante per le casse dell’Inter. Il club nerazzurro perde una pedina importantissima nello scacchiere di Simone Inzaghi e ora va alla ricerca del sostituto perfetto.

Il primo nome sulla lista dell’Inter è quello di Davide Frattesi del Sassuolo. Il centrocampista italiano sarebbe l’uomo ideale per Simone Inzaghi perché è cresciuto tantissimo da mezzala e sarebbe il compagno di reparto perfetto per Calhanoglu e Barella.