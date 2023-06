Roma, grana Mourinho: addio all’improvviso, l’offerta è folle

La stagione della Roma sarà fondamentale per l’ultimo step di crescita: sarà ancora Mourinho l’allenatore?

Il tecnico portoghese è stato l’artefice principale delle ultime due stagioni esaltanti dei giallorossi. Con le sue idee e le sue metodologie è arrivata la vittoria in Conference League e la finale di Europa League, persa amaramente contro il Siviglia pochi mesi fa. E ora c’è l’obiettivo di tornare in Champions League dopo molte stagioni in cui il “sogno” europeo è stato solo sfiorato.

Il futuro della Roma dipende anche da José Mourinho. L’allenatore giallorosso è ancora uno dei più ambiti in tutto il mondo e non è da escludere un addio improvviso nelle prossime ore.

Roma, la pazza estate di Mourinho: ultime sul futuro

José Mourinho è sempre uno degli allenatori più chiacchierati d’Europa. Lo Special One ha saputo conquistare tutti con il suo spirito battagliero e la sua voglia di imporsi al grande calcio sin dalle prime esperienze da allenatore. A Roma ha trovato l’habitat perfetto per riuscire ad esprimersi senza veli e senza freni, appoggiato anche da tutto l’ambiente giallorosso che lo segue come un guru.

Con il suo carisma ha saputo riportare i tifosi a riempire l’Olimpico in ogni partita, nel bene e nel male, riaccendendo il fuoco della passione che a volte si è assopito negli anni precedenti. Con Mourinho la Roma ha cambiato volto e ora vuole fare l’ultimo salto di qualità.

Il futuro di Mourinho alla Roma è ancora in bilico. Lo scorso anno ha rischiato di dire addio a campionato in corso per le offerte di primissimo livello che gli arrivavano quotidianamente. E ora la situazione non è cambiata in vista della prossima stagione.

Mourinho lascia la Roma? Folli offerte dall’Arabia Saudita

Mourinho e la Roma ancora insieme? Lo Special One ha il contratto in scadenza nel 2024 con i giallorossi e nelle sue idee c’è la voglia di onorarlo fino alla fine, per rendere grande il club. Nei mesi scorsi, dopo il Mondiale, ha rifiutate le offerte del Portogallo e del Brasile per diventare ct, mettendo sempre la Roma al primo posto.

Dopo la sconfitta in Europa League di qualche mese fa, ha fatto lo stesso. Ha ribadito la sua voglia di restare in giallorosso ma le strade del calciomercato sono infinite. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Mourinho ha ricevuto una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita.

L’Al-Ahli ha offerto un contratto da 96 milioni di euro a José Mourinho che, però, ha rifiutato. Vuole restare alla Roma, onorare il contratto e la parola data ai tifosi dopo la finale contro il Siviglia.

Mourinho vuole solo la Roma

Mourinho resta alla Roma. Lo Special One ha deciso di tenere fede al contratto firmato due anni fa e restare in giallorosso almeno per un’altra stagione. E non è da escludere che alla fine dell’anno, in base ai risultati finali, possa esserci un nuovo incontro per stabilire il futuro.

Rifiutare 96 milioni di euro dall’Arabia Saudita è stato un grande atto di coraggio per il tecnico portoghese che ha scelto ancora la Serie A e la Roma per continuare la sua carriera.