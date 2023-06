Salta il rinnovo: colpo di scena in casa Inter

Sembrava solo una formalità, invece l’Inter non ha ancora rinnovato il suo contratto: i tifosi sono in agitazione.

La stagione dell’Inter è stata molto positiva, anche se è mancata la conquista della Champions League. Il percorso dei nerazzurri è stato comunque eccellente, con la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana e quella Champions soltanto sfiorata nella finale contro il Manchester City.

I Citizens si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Rodri nella ripresa, ma hanno dovuto faticare moltissimo per avere ragione di un’ottima Inter, splendidamente messa in campo da Simone Inzaghi.

Proprio i risultati conseguiti in questa stagione hanno tolto ogni dubbio sul tecnico piacentino, che fino a qualche mese fa veniva contestato da molti fan interisti che ne chiedevano addirittura l’esonero. Ora lo scenario è completamente cambiato, con Simone Inzaghi che viene giustamente ritenuto tra i principali artefici di questa stagione così brillante per i colori nerazzurri.

Non c’è ancora il rinnovo: tifosi preoccupati

La tifoseria si aspettava il rinnovo del tecnico già all’indomani della finale di Champions League, a prescindere dal risultato. Simone Inzaghi, infatti, ha un contratto con l’Inter fino al 2024 e cominciare una stagione con il proprio allenatore in scadenza non è il massimo per nessun club. Inoltre, l’allenatore di Piacenza ha dimostrato di poter meritare ampiamente la fiducia dell’Inter e di tutti i tifosi nerazzurri.

Eppure questo rinnovo di contratto tarda ad arrivare. Le ultime indiscrezioni parlavano di un’intesa vicina, ma finora non si sono fatti passi avanti concreti per arrivare alla firma della nuova intesa. Da cosa dipende questo stallo? L’impressione è che l’Inter voglia attendere prima di rinnovare il contratto del suo tecnico. Nel summit che si è tenuto lo scorso 13 giugno le parti sarebbero arrivate ad un accordo di massima. All’ex allenatore della Lazio è stato infatti chiesto di cominciare la prossima stagione senza poter contare su un nuovo contratto.

La società nerazzurra, assieme all’amministratore delegato Giuseppe Marotta, vuole avere la garanzia di una continuità di risultati anche in campionato. Quest’anno, infatti, l’andamento della truppa di Simone Inzaghi in Serie A è stato fin troppo altalenante e in casa Inter non vogliono che si ripeta lo stesso scenario. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la proprietà nerazzurra vuole che si parta subito forte in campionato per non lasciare punti per strada. Se le cose cominceranno nella maniera giusta, Simone Inzaghi verrà contattato per discutere il rinnovo di contratto.