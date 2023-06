Inter: Onana sblocca il nuovo acquisto in 48 ore, colpo da 50MLN

L’Inter sta lavorando per la cessione di Onana che potrebbe essere una salvezza per quanto riguarda il lato economico del club nerazzurro. Allo stesso tempo ci sono novità per gli acquisti.

Perché la società sta provando a chiudere già in queste ore diverse operazioni e spera che il mercato si sblocchi da un momento all’altro in tutti i sensi. Ora ci sono delle nuove notizie che riguardano operazioni in entrata e in uscita.

Il primo arrivo in casa Inter è stato Marcus Thuram che nelle ultime ore ha svolto le visite mediche e firmato il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri per diversi anni. Ma il club non si ferma e lavora senza sosta su più fronti.

Calciomercato Inter: Onana ceduto in 48 ore

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l’Inter sta provando a chiudere la cessione di Onana entro le prossime ore. Il portiere camerunense arrivato solo lo scorso anno è pronto già ad andare via. Perché il colpo a zero per la porta è stato programmato in maniera approfondita da parte del club che già sapeva che l’avrebbe poi potuto rivendere in futuro per poter ottenere una plusvalenza di un certo livello. Ma nessuno si aspettava questo impatto importante e per questo ora tutti spingono per l’addio.

La cessione di Onana porterà all’Inter dei ricavi veramente importanti e significativi. Inoltre, la società sta provando a chiudere già subito in questa settimana per metterlo al bilancio di questa stagione. Bisognerà aspettare ancora qualche ora, perché il Manchester United ormai è deciso ad acquistare quello che sarà il suo nuovo portiere e per questo motivo Ausilio è volato in Spagna per trattarne di persona la cessione.

Novità che possono arrivare nelle prossime ore, perché a Ibiza si sono riuniti dirigenti di Inter e Manchester United con gli agenti di Onana e si potrebbe chiudere il trasferimento entro 48 ore tra una mangiata e un brindisi al mare. Il calciatore potrebbe diventare entro venerdì un nuovo giocatore e portiere dei Red Devils.

Inter: Onana via per 50 milioni, si punta subito Lukaku

50 milioni di base più alcuni bonus. E’ questa la cifra che incasserà l’Inter pe la cessione di Onana al Manchester United. Una cifra importante che può sbloccare il mercato in entrata dei nerazzurri. Perché ora si punta subito per il ritorno di Lukaku.

L’arrivo di Lukaku può sbloccarsi proprio grazie all’addio di Onana, saranno decisive le prossime ore per completare la doppia operazione.

Inter: via Onana e dentro Lukaku, ore decisive

La scelta di Onana per il Manchester United ricade dal fatto che Ten Hag conosce goià bene il portiere camerunese, per averlo allenato già di tempi dell’Ajax. La strada è dunque spianata e ora tutti spingono per chiudere il prima possibile. A quel punto l’Inter avrebbe la liquidità per andare ad acquistare Lukaku, questa volta con un prestito e riscatto a cifre accessibili.