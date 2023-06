Calciomercato Juventus: scelto il sostituto di Vlahovic

E’ pronto a sbloccarsi il calciomercato degli attaccanti con tantissimi bomber pronti a cambiare maglia. In questo giro sarebbero coinvolti anche la Juventus e Dusan Vlahovic.

Sono ore decisive queste per il possibile addio di un top calciatore bianconero che potrebbe mettere caos all’interno del mondo Juve. Perché si parla tanto di quello che può essere l’addio del bomber serbo.

Il giocatore non vede l’ora di iniziare una nuova avventura perché in rottura con Allegri con cui non ha mai avuto un buon rapporto dal punto di vista tattico. Per questo motivo ora ci sono novità sul suo possibile sostituto.

Calciomercato Juve: pronto il nuovo acquisto, via Vlahovic

Ci sono delle novità importanti in arrivo in casa Juventus riguardo il possibile addio di Dusan Vlahovic che potrebbe seriamente lasciare il club bianconero in questo giro di attaccanti. Ora arrivano delle nuove notizie che riguardano proprio le mosse che andrà a fare la società per provare ad incassare una cifra alta per il giocatore che l’ultima stagione tra infortuni e discontinuità al gol non ha vissuto un buon anno e per questo motivo ora si parla del suo possibile addio. Il giocatore può rientrare nel giro degli attaccanti che inizieranno nelle prossime ore.

Dusan Vlahovic è corteggiato dai migliori club d’Europa da tempo e alla fine è arrivata la Juventus a comprare il bomber serbo per circa 80 milioni di euro. Ora però il calciatore può già andar via perché saranno diverse le società pronte ad investire per gli attaccanti già nelle prossime ore. Ci sono novità importanti che arrivano nelle prossime ore in vista della nuova avventura che potrebbe fare il giocatore.

Perché Vlahovic è uno di quei giocatori pronti ad andar via quest’estate di mercato e ora spunta una notizia che riguarda il suo futuro con Kane anche pronto a firmare.

Juventus: Vlahovic salta, scelgono Kane

Secondo quanto riportato dagli inglesi del The Athletic, al momento la Juve e i suoi tifosi possono restare tranquilli per quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic che è stato più volte accostato al Bayern Monaco. Infatti, il club tedesco ha cambiato obiettivo e scelto Harry Kane per l’attacco.

Già offerti 70 milioni più bonus al Tottenham per Harry Kane con il Bayern Monaco che molla Vlahovic e punta tutto sull’inglese autore di 32 gol e 5 assist in questa stagione con la maglia del club londinese. Al momento però l’offerta è stata rifiutata.

Bayern Monaco: Vlahovic se salta Kane

C’è la chiara volontà però del giocatore di scegliere il Bayern Monaco e saranno decisive le prossime ore per capire se Kane può firmare con i tedeschi o se arriverà un rilanci per Vlahovic cambiando obiettivo.