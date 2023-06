Inter, brutte notizie per Inzaghi: è tutto da rifare

Massima operatività sul mercato nerazzurro per la direzione sportiva, potrebbe sfumare un colpo di estrema importanza per gli schemi offensivi di Inzaghi

Molto sta per cambiare sotto i suoi occhi e lui, per quanto importanti possano essere le sue opinioni e le sue indicazioni di mercato, potrebbe non avere voce in capitolo. Simone Inzaghi è adesso davvero alle strette. Dall’altra parte, invece, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono indaffaratissimi per venirgli incontro nel modo migliore possibile. Eppure filtrano difficoltà notevoli.

Non tanto in difesa, visti i nuovi arrivi in programma di Cesar Azpilicueta e Yann Aurel Bisseck al posto di Milan Skriniar; quanto piuttosto in attacco. Dopo l’addio di Edin Dzeko che ha sposato il nuovo progetto tecnico del Fenerbahce per 4 milioni d’ingaggio dietro trasferimento a costo zero e le continue pressioni per l’uscita di scena del flop Joaquin Correa, anche Romelu Lukaku è al bivio della propria esperienza all’Inter.

In un primo momento era filtrata fiducia sul fatto che il suo prestito col Chelsea potesse essere replicato anche nel corso della prossima stagione alle medesime condizioni. L’annuncio però era stato lanciato più che altro come logica indiscrezione, senza aver fatto davvero i conti in tasca. E adesso che il tempo dei conti è giunto in concomitanza con l’apertura dei battenti della sessione estiva, per la dirigenza nerazzurra c’è da rimboccarsi le maniche.

Risposta secca dal Chelsea, l’Inter temporeggia sull’affare in attacco

Stando agli ultimi aggiornamenti trapelati su ‘La Gazzetta dello Sport’, il Chelsea sarebbe tornato sui suoi passi rompendo l’intesa verbale sul ‘rinnovo’ del prestito di Lukaku all’Inter. Alla base della decisione ci sarebbe la voglia da parte della direzione sportiva londinese dei ‘Blues’ di battere cassa con una buona cessione a titolo definitivo che possa quantomeno tamponare la precedente uscita per il suo cartellino, mentre i nerazzurri temporeggiano sul da farsi.

Considerato che sarebbe ormai chiuso l’affare Marcus Thuram e si aspettano risvolti utili anche fronte Mateo Retegui (su cui c’è la Fiorentina), non sfuma per il momento neppure l’alternativa Alvaro Morata, sul quale però permangono tanti dubbi sia di natura tecnica che di natura più squisitamente “affettiva”, visto il suo (duplice) passato bianconero.

Lukaku, in altre parole, è pressato su più fronti. L’Inter del resto non ha fretta di chiudere se ci fossero le condizioni di risparmiare qualche milione: urge fare cassa con le uscite prima di fiondarsi a botta sicura sulle operazioni in entrata. Il belga ha perso il suo appeal prioritario, per cui deve mettersi in coda a tutti gli altri.