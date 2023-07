Calciomercato, in Arabia Saudita da Brozovic: c’è l’annuncio dell’agente

Un altro calciatore dell’Inter in Arabia Saudita da Brozovic, prende voce l’agente del giocatore con un annuncio.

Il calciomercato dell’Inter, in uscita, vede ancora un altro tassello importante dei nerazzurri in un progetto che rischia di sgretolarsi per poi andare verso la rivoluzione all’interno della rosa di Simone Inzaghi.

Nel corso di questi giorni, infatti, sono emerse alcune notizie in merito al futuro del giocatore dell’Inter che, di fronte a determinate importanti cifre economiche dall’Arabia Saudita, potrebbe scegliere di accordarsi con lo stesso club della Saudi Pro League, raggiungendo l’ex compagno di squadra in nerazzurro, Marcelo Brozovic. L’agente ha fatto un annuncio chiaro sulla questione.

Calciomercato Inter, altro addio dopo Brozovic? L’annuncio dell’agente

Un agente di uno dei calciatori dell’Inter, punto fermo di Simone Inzaghi per la sua squadra, ha parlato di quelle che sono le notizie che sono filtrate sul futuro in Arabia Saudita del suo assistito.

Sono diversi i calciatori sui quali ha posto tutto l’interesse del caso, nell’imminente calciomercato, il calcio dell’Arabia Saudita. Con Ronaldo che ha fatto da apripista, sono diversi i calciatori dai top club d’Europa che si stanno spostando oltreoceano e, tra gli altri, ci sono Milinkovic-Savic e Brozovic dalla Serie A, che si sono trasferiti nella Saudi Pro League.

C’è un agente, di uno dei migliori calciatori a disposizione di Simone Inzaghi nella batteria degli attaccanti, che ha parlato di quello che è il domani del suo assistito. Ha rilasciato alcune dichiarazioni infatti in merito a delle offerte sulle quali si è tanto parlato nel corso di questi giorni. Come rivelato dall’agente di Correa, per il calciatore dell’Inter non sarebbero mai arrivate le offerte dall’Arabia Saudita. Un annuncio che spiazza tutti dopo i diversi rumors di mercato che sono circolati.

Mercato Inter, niente Arabia Saudita per Correa: le parole dell’agente

Quelle che seguono, sono le parole di Alessandro Lucci. Tra i suoi assistiti anche Juan Cuadrado che sarà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter ma, al centro delle questioni, ci sono le parole su Correa, raccolte da Tuttomercatoweb. Ecco cos’ha detto Lucci, presente alla sede del club dell’Inter: “Aspettiamo ancora cosa succederà, non ci sono offerte dall’Arabia Saudita”.

Ultime Inter, le opzioni per il futuro di Correa

Stando a quelli che sono i rumors di calciomercato, in ogni caso, il futuro di Correa sembra lontano dall’Inter. Il club nerazzurro che vede Thuram e Lautaro Martinez come nuova coppia davanti, in attesa di un nuovo sostituto di Lukaku. E tra le ipotesi c’è anche quella di salutare Correa, che ha mercato all’estero al momento e non in Italia.