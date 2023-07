Inter: Inzaghi via, la società ha deciso la data

Il futuro dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dipende chiaramente dai risultati, ma ora la società ha già un’idea di come andrà a finire tra le parti in vista delle prossime settimane.

Si è appena concluso un anno davvero particolare per il club nerazzurro e anche per lo stesso allenatore. Alti e bassi continui in una di quelle altalene davvero particolari, ora serve maggiore continuità.

E’ questo quello che ha chiesto la società all’allenatore e la squadra, per questo motivo c’è grande incertezza sul futuro in base a quelli che saranno i risultati. Eppure la società sembra aver già preso una decisione per il futuro dell’Inter.

Inter: Simone Inzaghi e un futuro da scrivere

Lo scorso anno l’Inter ha chiuso al terzo posto a pari punti con la Juve (poi bianconeri penalizzati di 10 punti) e diversi trofei vinti. La società è riuscita anche questa volta ad aggiungere trofei in bacheca grazie allo splendido lavoro di Simone Inzaghi e la squadra che, come l’anno precedente, hanno portato a casa la Coppa Italia contro la Fiorentina in Finale e la Supercoppa Italiana nel Derby vinto col Milan.

La macchia nera è stata senza dubbio il campionato, dove l’Inter di Inzaghi è arrivata a -18 punti dal Napoli Campione. Un aspetto che è stato sottolineato più volte durante la stagione e che non è piaciuto al club che per questo motivo ha messo ad un certo punto in discussione l’allenatore tanto che rischiava anche l’esonero ad un certo punto. Non si potrà più sbagliare in campionato dopo due anni deludenti senza scudetto.

Poi però è arrivato il cammino di Champions League da brividi dove la squadra di Inzaghi è arrivata in Finale (persa a testa altissima con il Manchester City) che ha fatto cambiare idea al club sul proprio allenatore. Ora il futuro è tutto da scrivere.

Calciomercato Inter: rinnovo Inzaghi in lavorazione

Simone Inzaghi è in scadenza di contratto nel 2024 ed è vicino al rinnovo con l’Inter fino al 2025. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare il prolungamento di contratto di un altro anno per il tecnico dell’Inter che punta a restare.

Ora il prossimo obiettivo dell’Inter con Inzaghi in panchina è lo scudetto e una crescita continua sotto ogni punto di vista per la società.

Inter: i numeri di Inzaghi a confronto di Mancini, Conte e Mourinho

Simone Inzaghi punta a fare la storia dell’Inter come accaduto con Roberto Mancini in panchina. Non sarà semplice però per l’allenatore nerazzurro. Perché l’attuale ct della Nazionale italiana quando era sulla panchina dell’Inter ha conquistato tre scudetti e messo di fila 17 vittorie consecutive che hanno permesso di chiudere il campionato con cinque giornate d’anticipo.

Eppure i numeri di Inzaghi sono già buoni. Perché dopo appena due stagioni, è già al sesto posto nella classifica delle vittorie totali (69, superando anche già Mourinho e Conte). Ha anche portato già quattro trofei (2 Supercoppe e 2 Coppa Italia).