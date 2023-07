Inter: il nuovo attaccante fa dimenticare Lukaku, promessa ai tifosi

L’Inter ha già messo nel dimenticatoio Romelu Lukaku. L’uomo che portò con Conte di nuovo lo scudetto ai nerazzurri è ormai il passato, perché c’è il nuovo attaccante che vuole fare la storia.

Una situazione particolare questa vissuta nelle ultime settimane per i nerazzurri in vista di quelle che saranno le scelte di mercato. Perché ora la società deve puntare su nuovo obiettivi dopo quello che è successo.

Arrivano delle dichiarazioni importanti che possono far dimenticare ai tifosi determinate dinamiche che si sono venute a creare in queste ultime settimane.

Calciomercato Inter: Lukaku non torna, c’è Thuram

Sembra ormai chiaro che il ritorno di Lukaku all’Inter non ci sarà. Eppure era stato individuato lui come ultimo colpo per completare il reparto offensivo con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Correa. Niente da fare però, perché il giocatore belga ha tradito tutti entrando in contatto con la Juventus riguardo una trattativa di trasferimento e per questo motivo è poi saltato tutto con i nerazzurri dopo che la società ha scoperto tutto questo.

Ma Lukaku è già dimenticato perché ora si punta su Marcus Thuram che può essere il futuro dei nerazzurri se dovesse rispettare le aspettative. Saranno Lautaro Martinez e gli altri altri compagni di squadra ad aiutarlo nel periodo di ambientamento e nella sua crescita personale.

Intanto, lui che è figlio d’arte, ha una mentalità già pronta e devota a questo sport, senza farsi distrarre troppo nonostante la giovanissima età. Marcus Thuram non vede l’ora di giocare per l’Inter.

Inter: la promessa di Marcus Thuram ai tifosi

Sembra essere convinto di se stesso il nuovo giovane bomber che ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tante dichiarazioni su diversi argomenti per Marcus Thuram che ha voluto dire la sua su quella che spera possa essere la nuova avventura con l’Inter.

Queste sono le parole di Marcus Thuram che ha voluto fare una promessa ai tifosi che ora dovranno dimenticarsi il passato e guardare avanti cercando di credere nel giovane attaccante francese:

“Faro più di 13 gol, Adriano era il mio idolo e sono diverso da Lukaku. I tifosi rossoneri sono arrabbiati con me? Ognuno fa le proprie scelte, i fischi dei milanisti non mi preoccupano. Lo scorso anno ho giocato per la prima volta da punta centrale”.

Inter: Marcus Thuram il presente e futuro

Marcus Thuram può essere il presente e futuro dell’Inter, perché il giovane attaccante francese è arrivato per poter fare la differenza e il definitivo salto di qualità. Adesso staremo a vedere quelle che saranno le sue prestazioni e se combaceranno con le dichiarazioni fatte in queste ultime ore. La promessa più importante che si tifosi sperano venga mantenuta è quella dei gol fatti.