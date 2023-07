Juventus: Bremer annuncia l’addio, ha svelata dove giocherà

Il futuro della Juventus dipenderà da alcuni giocatori. Ancora non è chiaro su chi resterà in bianconero e chi partirà tra Bremer e gli altri top player ricercati in questo calciomercato.

La Juventus si sta preparando alla nuova stagione dove non dovrà deludere le aspettative dei tifosi dopo gli ultimi due anni difficili e ora è pronta la squadra di Allegri a dimostrare il proprio valore.

I prossimi giorni saranno quelli decisivi per vedere che forma prenderà la rosa del club bianconero che al momento si ritrova in una situazione di stallo prima dell’inizio del nuovo campionato.

Calciomercato Juventus: futuro Bremer lontano

La Juventus scenderà in campo per la prima partita di campionato contro l’Udinese in trasferta. Una partita non facile al pronti via, perché proprio i friulani lo scorso anno nelle prime partite di stagione hanno messo sotto tante grandi squadre tra cui anche quella di Allegri. Ora si prova però a dare una svolta al progetto e per questo motivo il club vuole tenere tutti i migliori giocatori come Bremer.

Non sarà facile però trattenere tutti, perché continuano ad arrivare interessamenti dall’estero per i giocatori della Juve come Bremer, dove ci sono diverse squadre che vogliono approfittare andando a convincere i giocatori puntando sul fatto che i bianconeri non giocheranno in Europa il prossimo anno.

Niente da fare però al momento, tentativo fallito. I giocatori della Juventus, nonostante un periodo particolare questo per la società, hanno praticamente giurato tutti amore e hanno deciso di restare per dimostrare il loro attaccamento ad uno dei migliori club al mondo. Tra questi anche Bremer, ma solo per il momento.

Juve: la promessa di Bremer

Bremer al momento giura amore alla Juventus nonostante le varie offerte che già sono arrivate dopo 1 anno in bianconero. E’ stata brava la società a prenderlo dal Torino anticipando la concorrenza delle altre squadre in giro per l’Europa. Ora continuano a provare a puntare su di lui, ma non sembrano esserci possibilità di chiusura in questa finestra di mercato.

Lo stesso giocatore ha parlato così ai microfoni di Tuttosport, Bremer ha deciso di restare alla Juve, ma in futuro ha lasciato una porta aperta al miglior campionato del mondo:

“Offerte dalla Premier League? Io so che voglio rimanere alla Juventus perché è la miglior squadra d’Italia, poi in futuro non si sa mai. Resto in bianconero per vincere, Allegri ci ha chiesto una Juve più intensa”.

Calciomercato Juve: la Premier League porta via Bremer

In vista delle prossime stagioni la Juventus dovrà stare attenta alla Premier League per Bremer. Il centrale brasiliano piace sempre di più in giro e già la prossima estate potrebbe arrivare una maxi offerta per lui.