Cuadrado distrutto in diretta: una frase che mette d’accordo interisti e juventini

Dura contestazione verso Juan Cuadrado: il giocatore nell’occhio del ciclone dopo la diffusione di una notizia

Nelle scorse ore è trapelata una notizia che ha scatenato molte reazioni sui social, ossia l’arrivo dell’ex Juventus Juan Cuadrado all’Inter. Il giocatore colombiano è stato ingaggiato dal club nerazzurro per la prossima stagione.

Tra le rivalità più importanti del calcio italiano c’è certamente quella tra l’Inter e la Juventus. La delusione di una tifoseria ha spesso comportato la gioia dell’altra: basti pensare al 5 maggio 2002, quando l’équipe torinese riuscì a conquistare nell’ultima giornata il titolo di Campione d’Italia strappandolo ai rivali, oppure al caso Calciopoli. Lo scandalo scoppia al termine della stagione 2005-2006 e tra i club coinvolti c’è quello torinese.

Gli uomini di Capello passano dalla vittoria dello Scudetto, che viene assegnato all’Inter, alla Serie B. La società bianconera non accetta la decisione e fa realizzare una maglia celebrativa nel 2011-2012, dopo la vittoria del campionato, con la scritta “30 sul campo”. Tuttavia, la rivalità passa anche per il mercato: giocatori che nel corso degli anni hanno accettato di trasferirsi da una città all’altra scatenando la rabbia dei tifosi. Alcuni giorni fa un’altra bandiera ha scelto di compiere questo passo: si tratta proprio di Juan Cuadrado.

Cuadrado all’Inter: scatta l’indignazione sui social

Il 16 luglio è trapelata una notizia che ha scosso i tifosi della Juventus e quelli dell’Inter, ossia il trasferimento di Juan Cuadrado, svincolato a seguito della fine del suo contratto con il club torinese, a Milano. I supporter bianconeri si sono indignati per il passaggio alla storica rivale, mentre quelli nerazzurri hanno contestato il giocatore a causa delle sue prestazioni e l’atteggiamento avuto quando vestiva la sua precedente maglia.

In particolare, molti hanno accusato il giocatore di essere un tuffatore. Altri, invece, si sono soffermati sulla rissa andata in scena al termine della partita di Coppa Italia tra le due squadre. Dopo il fischio finale Cuadrado ha avuto un confronto su quanto accaduto con Handanovic, ex portiere dell’Inter, che è diventato accesso quando i giocatori sono venuti alle mani. Divisi grazie all’intervento dei compagni di squadra, l’arbitro ha espulso entrambi i calciatori. Il giudice sportivo ha punito il loro comportamento con una giornata di squalifica per l’estremo difensore e tre per il centrocampista colombiano.

Pena che quest’ultimo potrebbe dover scontare proprio con l’Inter. Svolta che ha scatenato l’ironia dei tifosi. Altri ancora hanno evidenziato come Cuadrado abbia “buttato all’aria” 8 anni con la maglia bianconera per giocare solamente per un anno con i nerazzurri. Nel frattempo un altro giocatore rilevante per il proprio club potrebbe compiere il percorso inverso, ossia Romelu Lukaku. La Juventus spera infatti di aggiudicarsi il calciatore dopo la decisione dei rivali milanesi di tirarsi fuori dalla trattativa. Saranno, dunque, giorni bollenti per i tifosi.