Calciomercato Inter, c’è l’ok per il nuovo portiere: arriva con la clausola

Separatosi ufficialmente da Handanovic e Cordaz, in attesa dell’ufficialità di Onana, l’Inter ha scelto il suo nuovo portiere.

Secondo quanto riferito in serata, sarebbe arrivato l’ok per l’arrivo del nuovo estremo difensore del club nerazzurro, dopo i diversi rumors che lo hanno riguardato.

Presto, molto presto, Onana sarà il nuovo portiere del Manchester United. E Beppe Marotta, dopo aver trovato già diversi colpi, va spedito verso una nuova scelta tra i pali di San Siro. Ci sarà un nuovo portiere titolare, che arriverebbe così attraverso la soluzione della clausola rescissoria.

Calciomercato Inter, ecco il nuovo portiere: è arrivato l’ok

È arrivato l’ok per il nuovo portiere dell’Inter, dai rumors di calciomercato arrivano novità in merito ai pali dei nerazzurri.

Con Simone Inzaghi in panchina, al terzo anno che si prepara a vivere da tecnico dei nerazzurri, la rivoluzione senza Lukaku, Onana e Brozovic. Marotta e Ausilio continuano a lavorare, in attesa di ufficialità che riguardano anche il terzo portiere che saluterà il club e, dopo aver già ottenuto alcune notizie ufficiali, ecco che arriva un’altra soluzione per il mercato in entrata.

Sarebbe arrivato l’ok per l’approdo di Yann Sommer dal Bayern Monaco, in qualità di nuovo portiere dell’Inter.

Mercato Inter, arriva Sommer: c’è l’ok, adesso la clausola

Secondo i colleghi di Sky Sport, sarebbe arrivato il “sì” dalla trattativa che riguarda Yann Sommer, vice-Neuer al Bayern Monaco, come nuovo portiere dell’Inter.

Il portiere svizzero avrebbe dato il suo via libera in merito alla cessione all’Inter, con la volontà di difendere i pali a Milano, a San Siro, sponda nerazzurra. Il portiere ha voglia di tornare protagonista in Champions League, questa volta col ruolo da titolare indiscusso e all’Inter potrebbe farlo. Ma il Bayern chiede il pagamento della clausola rescissoria, che l’Inter dovrà esercitare per assicurarsi Sommer.

Ultime Inter, le cifre della clausola di Sommer

L’Inter, dal canto proprio, si augurava di vedere una cifra simbolica per la cessione di Sommer dal Bayern Monaco. Sarà invece solo con la clausola che Sommer si trasferirà all’Inter, per volontà stesse del club bavarese che, ha fatto già sapere all’Inter, che le intenzioni non cambieranno. I nerazzurri speravano di poter far leva sulle volontà di Sommer, che ha già dato il suo “sì” attraverso l’entourage al club di Milano. A Beppe Marotta e Piero Ausilio l’arduo compito di convincere il Bayern ad ammorbidirsi sulla trattativa, altrimenti Zhang dovrà versare nelle casse del club della Bundesliga una cifra pari a sei milioni di euro per il cartellino di Sommer.