Anche lui dal Napoli alla Juve: scambio clamoroso

Clamoroso scambio in vista per la Juventus di Giuntoli: arriva un altro pezzo del Napoli campione d’Italia, tifosi increduli.

Sarà una Juventus in salsa napoletana quella dei prossimi anni. Lo dimostrano le prime mosse di mercato firmate Cristiano Giuntoli.

Come spesso accade, il club bianconero cerca di prendere il meglio dalle proprie rivali e, dopo aver portato a casa uno dei grandi artefici dello scudetto partenopeo, l’ex ds azzurro ha messo gli occhi su un altro grande protagonista della stagione scorsa. Un calciatore di esperienza internazionale che potrebbe arrivare a Torino attraverso uno scambio davvero clamoroso.

Il club bianconero in questo caldo luglio si sta muovendo su più fronti. Sappiamo che uno dei temi caldi del momento è sicuramente l’attacco, con il possibile arrivo di Lukaku in caso di partenza di Vlahovic. Ci sono però anche altri nodi da sciogliere, e soprattutto altri ruoli da coprire con acquisti all’altezza del club più titolato d’Italia.

Ad esempio a centrocampo, nonostante la permanenza di Rabiot, serve ancora qualcosa per rendere il reparto completo. Saltato l’arrivo di Milinkovic-Savic, e con un Pogba in bilico tra la rinascita e l’avventura araba, Giuntoli vuole nuove garanzie in mediana e le starebbe cercando da un suo vecchio pupillo, un campione d’Italia nell’ultima stagione entrato nel cuore dei napoletani e adesso tentato da una nuova avventura italiana, magari proprio alla Vecchia Signora.

Juventus, Giuntoli ci prova: scambio clamoroso per portare a Torino un ex Napoli

Il nome giusto per rafforzare il centrocampo bianconero, per dare la possibilità eventualmente a Pogba di riprendere la condizione con calma, e per assicurare ad Allegri un altro titolare in grado di garantire quantità e qualità, potrebbe essere Tanguy Ndombele.

Stando ad alcuni rumors di mercato provenienti da Londra, il Tottenham potrebbe cercare infatti di tentare il club bianconero proponendo uno scambio tra il centrocampista francese, che resta un esubero degli Spurs, seppur costoso e con un ingaggio spropositato, e Moise Kean, attaccante bianconero che difficilmente occuperebbe un ruolo di primo piano nella nuova Juve di Allegri.

Un affare molto difficile, ma non impossibile. Giuntoli infatti apprezza Ndombele, e lo porterebbe volentieri a Torino, a condizioni vantaggiose per il club, e quindi magari con un prestito con ingaggio pagato in buona parte dalla squadra inglese. Ma Kean non vuole assolutamente perderlo gratis. Non è un inamovibile nei suoi piani, ma per partire deve essere pagato profumatamente.

Condizioni che difficilmente il Tottenham accetterebbe. Rimpiazzare anche solo nominalmente Kane con Kean sarebbe infatti un colpo troppo duro per la tifoseria degli Spurs, che ha tra l’altro già potuto vedere il giovane attaccante bianconero da vicino durante la sua parentesi all’Everton. Una stagione non certo memorabile, conclusa dal centravanti scuola Juve con soli 2 gol in 29 presenze. Non proprio un rendimento in grado di garantire un salto di qualità a una squadra che vuole tornare a competere per la Champions già dalla prossima stagione.