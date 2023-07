Calciomercato Inter: arriva anche il sostituto di Dumfries

L’Inter progetta il futuro del dopo Brozovic e non solo perché, per le corsie, arriva anche il sostituto di Dumfries.

Dopo la cessione anche sulle fasce, di quella che è un Inter da ricostruire – da considerare anche quanto succederà con Onana e Lukaku -, Beppe Marotta ha le idee chiare per il futuro del club nerazzurro.

Ad amministrare le cose, lui con Piero Ausilio, per tenere l’Inter ai vertici del calcio italiano, attraverso il calciomercato anche in entrata, oltre alle importanti uscite. Questa mattina, uno dei principali quotidiani italiani, ha svelato quello che è l’oggi e il domani del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, arriva il sostituto di Dumfries

Il mercato dell’Inter, dopo il colpo Frattesi e alcune cessioni già piazzate, continua a vedere altri protagonisti.

Se da una parte c’è stato Frattesi a sostituire Brozovic nel calciomercato dell’Inter che si è appena aperto, così come Marcus Thuram al posto di Lukaku che sembra sempre più destinato al ritorno al Chelsea – poi i Blues decideranno cosa accadrà su Big Rom – c’è stato comunque un altro addio, sulle fasce, che obbliga l’Inter a correre ai ripari.

Marotta è pronto a chiudere per un sostituto di Denzel Dumfries. All’Inter, dopo la partenza di Raoul Bellanova che dopo non esser stato riscattato dal Cagliari è finito al Torino, c’è bisogno di un nuovo esterno. Si tratta di Marcus Pedersen, esterno del Feyenoord campione di Olanda in Eredivisie.

Mercato Inter, colpaccio dal Feyenoord: sarà il sostituto di Dumfries

Sono i colleghi di Tuttosport a svelare quella che è stata la proposta fatta all’Inter, dal team Raiola che ne cura gli interessi, per il colpo Marcus Pedersen dal Feyenoord. L’esterno norvegese classe 2000 è il giocatore adatto a Simone Inzaghi, che fa degli esterni del suo 3-5-2, il punto di forza.

Quest’anno Dumfries non ha trovato manforte quando non c’è stato, con Bellanova nel ruolo di suo sostituto che ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi. Inzaghi, per la prossima stagione, vuole un calciatore che sia pronto all’Inter, malgrado l’età. Il giovane calciatore di 23 anni, dopo aver vinto uno storico titolo del campionato col Feyenoord in Olanda, giocando anche 29 partite coadiuvate da un gol e due assist, sarebbe pronto al grande salto.

Inter, colpo Pedersen: è il jolly di Inzaghi

È il jolly di Inzaghi per i ruoli che può ricoprire, a tutta fascia, Marcus Pedersen. Lo ha già fatto col Feyenoord, mettendosi a disposizione del suo allenatore, vincendo il titolo in Eredivisie. Il costo dell’operazione si avvicina ai circa 5 milioni di euro, un affare alla portata per l’Inter che andrebbe così a sistemare il buco creato dalla partenza di Bellanova.