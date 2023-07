Berardi, altro che Lazio e Juventus: la destinazione italiana è un’altra

Via dal Sassuolo, ma non per Lazio e Juventus. Su Berardi se ne sono dette molte, il colpo di calciomercato sarà però di un’altra big.

Questo stando a quanto riferisce, in mattinata, uno dei principali quotidiani italiani. Il futuro di Berardi è sì lontano dal Sassuolo, club al quale è una storica leggenda, ma causa della sua voglia di dire addio, c’è la volontà di giocare da protagonista la tanto desiderata Champions League.

Con gli emiliani si tolse, in passato, lo sfizio di giocare in Europa League. Non vuole la Conference League, competizione nella quale milita la Juventus – in attesa sempre della sentenza Uefa sulla partecipazione -, ad essere parte dominante delle sue scelte future, sarà infatti la Champions.

Calciomercato, ecco Berardi in Champions League: la destinazione

Si trova nuovamente al centro delle vicende di calciomercato e, questa mattina, Domenico Berardi è ancora protagonista delle stesse.

C’è un club adesso che sogna un tridente da urlo in Serie A perché, a sorpresa, dopo i rumors legati a Juventus e Lazio, non è lì che si vedrebbe il futuro di Mimmo Berardi. L’esterno offensivo del Sassuolo e della Nazionale italiana, è pronto al grande passo, per giocare la Champions League.

Ma lo farebbe da protagonista, di fronte a quella che è la proposta di mercato svelata questa mattina: Domenico Berardi è un obiettivo di calciomercato del Napoli, che cederebbe uno dei suoi talenti offensivi, sulla corsia di destra.

Mercato Napoli, Berardi è il primo obiettivo di De Laurentiis: la notizia

Dopo diverse proposte arrivate in Italia e non solo, per Domenico Berardi, c’è un club che vuole convincere il Sassuolo. Gli ottimi rapporti tra Carnevali e De Laurentiis, continueranno con o senza Giuntoli. E dopo aver sistemato la situazione Frattesi, così com’è accaduto anche nella passata stagione con Scamacca e Raspadori, i neroverdi si preparano ad una duplice importante cessione, dopo aver già salutato Frattesi.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, su Domenico Berardi ci sarebbe nuovamente finito il Napoli. Per convincere i neroverdi, dal Napoli dovrà arrivare un’importante offerta economica, ma ADL tenta di giocare al ribasso facendo leva sulle volontà di Berardi stesso. Costo dell’operazione vicino ai 20-25 milioni di euro.

Ultime Napoli, Berardi per un tridente da urlo: ecco come giocherebbe Garcia

Giocherebbe con due esterni offensivi dal piede invertito. Perché se da una parte c’è il talento di Kvaratskhelia, MVP della stagione 2022/2024, dall’altra c’è Berardi che si alternerà con Politano – entrambi col piede mancino – per servire Osimhen al centro. A salutare il Napoli potrebbe infatti essere il “Chucky” Lozano, tentato dalle proposte dall’Arabia Saudita.