UFFICIALE, rottura del crociato: cambia il futuro di Correa

La notizia dell’infortunio potrebbe essere una svolta per i piani dell’Inter. Infatti i nerazzurri stanno penando a questo tipo di operazione.

L’Inter sta cercando di completare la costruzione della propria rosa con un grande attaccante. La squadra guidata da Simone Inzaghi infatti negli ultimi mesi ha perso sia Edin Dzeko per scadenza di contratto, sia Romelu Lukaku per fine prestito.

Una delle possibilità per l’Inter di investire in maniera forte sul centravanti è quella di fare cassa, magari riuscendo a piazzare qualche calciatore non così utile alla causa nerazzurra. Come ad esempio Joaquin Correa, una delle delusioni della stagione interista.

L’argentino infatti non è quasi mai riuscito a convincere né il tecnico (che lo aveva fortemente voluto) né la piazza ed i tifosi. Correa è dunque da considerarsi in uscita, anche se finora l’ex Lazio ha rifiutato diverse destinazioni proposte o semplici sondaggi da parte di squadre estere.

Crociato rotto per Embolo: il Monaco può fare sul serio per Correa

Un infortunio, che non riguarda propriamente un calciatore dell’Inter, potrebbe però cambiare le carte in tavola. Infatti nelle scorse ore è giunta una tremenda notizia riguardante Breel Embolo, centravanti svizzero del Monaco.

Il calciatore ex Schalke 04 e Borussia Mochengladbach si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Infortunio davvero terribile per il classe ’97, che dovrà restare fuori circa 6-7 mesi. Embolo così lascia sguarnito l’attacco del Monaco. Pare, secondo ultime indiscrezioni, che tra i nomi fatti per rimpiazzare lo svizzero ci sia anche quello di Correa.

Alcuni intermediari avrebbero proposto al Monaco proprio il cartellino di Correa dell’Inter, valutato intorno ai 20 milioni di euro dalla società nerazzurra. Ma non è da escludere che possa partire anche con un’offerta di prestito + obbligo o diritto di riscatto. Un profilo che non dispiace dalle parti di Montecarlo e di certo l’Inter sarebbe pronta a trattare con qualsiasi club.

Se le voci fossero fondate e se Correa fosse davvero disposto ad andare a giocare in Ligue 1, allora il mercato attaccanti dell’Inter si riaprirebbe sensibilmente. I nerazzurri avrebbero spazio e risorse addirittura per un doppio colpo: prendere un numero 9 forte e di qualità (Balogun in pole) ma anche un possibile ritorno di Alexis Sanchez come quarta punta. Il contratto del cileno con il Marsiglia è scaduto e dunque tornerebbe a San Siro a parametro zero.