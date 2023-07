Calciomercato Inter: tempo scaduto, annuncio su Sommer

L’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere dopo la cessione di Onana al Manchester United che si è concretizzato nelle ultime ore. Ora la società dovrà trovare il sostituto e si parla da tempo di Sommer.

Il club nerazzurro non è in una buona situazione al momento e bisogna trovare una soluzione il prima possibile per definire l’accordo per il nuovo portiere, perché adesso il tecnico è in difficoltà.

Ci si sta preparando alla nuova stagione in vista delle prossime settimane che inizierà e per questo motivo bisogna capire che c’è da risolvere in vista delle prossime ore perché i giorni continuano a scorrere e la situazione si complica.

Calciomercato Inter: Sommer il portiere scelto

L’Inter al momento è senza portieri. Handanovic è andato via dopo tanti anni per il contratto scaduto che la società non gli ha voluto rinnovare e Onana è appena stato venduto per una grossa cifra di oltre 50 milioni che ha portato una delle miglior plusvalenze degli ultimi anni e forse anche della storia. Per questo motivo ora senza i due portieri di riferimento il club nerazzurro si sta preparando per il nuovo anno con un handicap decisivo. Una situazione che non convince l’allenatore Simone Inzaghi e non aiuta nemmeno i calciatori negli allenamenti.

Ora per questo motivo bisognerà capire che decisione verrà presa dalla società per quanto riguarda la scelta del nuovo portiere. Nelle ultime ore l’Inter ha accelerato per Sommer e lo sta convincendo ad accettare l’offerta lasciando il Bayern Monaco. Allo stesso tempo però c’è una situazione ingarbugliata con anche il club tedesco senza portieri e che punta al momento su quello svizzero, che nel suo contratto ha comunque presente una clausola rescissoria da 6 milioni di euro.

Ora bisogna capire se tra Sommer e il Bayern Monaco possa finire, così che l’Inter si possa inserire. Ma al momento si parla di una clausola che potrebbe anche essere scaduta e metterebbe in difficoltà i nerazzurri.

Inter: tempo scaduto per Sommer, l’annuncio sulla clausola

Arriva la notizia dalla Germania riguardo quella che è la situazione del portiere del Bayern Monaco Sommer: la sua clausola rescissoria di 6 milioni di euro sarebbe scaduta. L’entourage del giocatore nega, mentre l’Inter vuole ridurre il costo dell’operazione per portarlo in Italia.

Inter: beffa per Sommer, il Bayern alza il prezzo

Il Bayern Monaco è pronto a tenere Sommer e l’Inter non è aiutata quindi in questo, perché aveva chiesto una sconticino sulla clausola può aver fatto saltare la chiusura del colpo. Ora il prezzo potrebbe quindi essere più alto se la clausola fosse realmente scaduta in vista dei prossimi giorni. Decisive le prossime ore.