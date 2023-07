Juventus: nuovo acquisto in attacco, spunta l’indizio

La Juventus sta provando a migliorare sempre di più la propria rosa in vista della prossima stagione. Nuovi acquisti di calciomercato attesi nelle prossime ore, ci sono le novità.

E’ un momento importante per la società bianconera, perché la Juve sta definendo le strategie per chiudere delle mosse importanti che porteranno a dei nuovi acquisti in vista del nuovo anno.

Ultime notizie di mercato che arrivano con dei segnali chiari in vista della prossima stagione, perché ora c’è una società che sembra aver trovato la soluzione giusta per chiudere un determinato tipo di affari.

Calciomercato Juve: nuovi acquisti in arrivo

E’ chiaro che la Juventus farà ancora degli acquisti da qui alla fine del mercato e per questo motivo ora i tifosi dovranno essere pazienti per attendere poi i nuovi arrivati. Tutto dipende sempre da quello che è il calciomercato in Arabia Saudita che quest’anno sta decisamente governando tutto il movimento nel mondo per quanto riguarda i trasferimenti. Per questo motivo bisognerà ora trovare ora delle soluzioni importanti per capire come si potranno muovere anche le grandi squadre, in particolare quelle italiane che sono defilate.

Ci sono degli aggiornamenti sugli acquisti che farà la Juventus che ha diversi obiettivi importanti da voler completare con un’operazione chiusa con successo. In particolar modo la Juve dovrà andare a rinforzare il reparto d’attacco, perché sono attesi continui cambiamenti in quella zona e Allegri ha trovato intesa con Giuntoli per andare a piazzare colpi verso quella posizione di campo.

Le prossime ore saranno decisive per capire chi arriverà in casa Juventus e tra i diversi nomi ci sono quelli di Berardi e Zaniolo che possono svoltare tutto. Da capire come si muoverà ora la società bianconera per trovare l’intesa definitiva e andare a mettere in rosa un giocatore con quelle caratteristiche.

Juventus: colpo in attacco, Berardi o Zaniolo

La Juventus vuole chiudere l’acquisto di Berardi o Zaniolo. Si tratta di un esterno d’attacco di piede mancino capace di giocare sul lato destro. In quella posizione è andato via Di Maria e per questo ora si cerca un nuovo giocatore. Questi i due profili seguiti.

Svelato anche cosa potrebbe accadere in vista dei prossimi giorni, perché ora si entra nel vivo delle trattative per la Juventus che sta per definire un nuovo colpo. In attacco piacciono proprio Berardi e Zaniolo.

Quote acquisti Juventus: Berardi e Zaniolo i favoriti

Un indizio per il trasferimento di Zaniolo e Berardi alla Juventus arriva direttamente dai quotisti. Perché sono proprio i bookamkers a parlare di quelli che sono i giocatori più vicini a firmare con la Juve: sia Berardi che Zaniolo sono i due favoriti con quota di soltanto 2.50.