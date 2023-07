Serve una grande cessione: il Napoli ‘trema’

Il Napoli non può più perdere tempo: Garcia spinge e cerca immediatamente il grande colpo ma una notizia può cambiare tutto.

De Laurentiis tuona, Garcia attende. Il presidente del Napoli, in attesa di chiudere qualche grande colpo sul mercato, ha affrontato alcuni casi spinosi ed è stato chiaro.

Chi ha voglia di restare a Napoli dovrà firmare il rinnovo o essere chiaro con il club, chi desidera di andar via sarà in qualche modo accontentato. Ecco perché per certi versi il mercato dei partenopei è bloccato. Serve un sostituto di Kim, ma gli obiettivi ancora in lista hanno prezzi molto alti, e, cosa più importante, a Napoli vogliono fare cassa per puntare su pochi calciatori, ma in grado di far fare alla squadra uno step di crescita in più.

Garcia tace, lavora sul campo, ma ha chiarito quali potrebbero essere gli innesti in grado di rendere al meglio nella sua idea di gioco. Uno su tutti sarebbe da chiudere in fretta, e in tal senso il club vuole affrettare i tempi, valutando un blitz immediato nelle prossime 72 ore per evitare un problema non da poco.

C’è un nome su tutti sul quale lavora il Napoli, e per Garcia sarebbe perfetto. Il tecnico vuole fantasia e imprevedibilità. Ecco perché i partenopei devono fare in fretta, forti anche di un’apertura chiara da parte di un elemento pronto a vestire la casacca dei campani.

Napoli, il centrocampista ha detto sì: la concorrenza però è altissima

Il problema è tutto in una concorrenza forte che arriva dalla Liga, e potrebbe trasformarsi in un sorpasso clamoroso.

Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham che ha brillato al Villarreal, ha infatti dato l’ok all’arrivo in Serie A, ma non rifiuterebbe la destinazione Betis. Anche il club spagnolo ha infatti incassato una risposta positiva dagli Spurs, ma ha bisogno di vendere per chiudere in fretta l’affare.

Il centrocampista preferirebbe il Napoli e un progetto molto ambizioso, ma gradirebbe anche un ritorno nella Liga. Ecco perché mentre il Betis prova a reperire i fondi per effettuare il sorpasso, da Napoli è atteso un rilancio concreto e in grado di sbloccare l’affare.

Le prossime 72 ore potrebbero essere decisive per l’innesto del centrocampista argentino, per il quale i londinesi chiedono 25 milioni di euro e non sembrano intenzionati a mollare. La sensazione è che il blitz del Betis potrebbe spingere il Tottenham a non scendere dalla valutazione, ma De Laurentiis ha in mano il sì del calciatore, che ben presto potrebbe rappresentare un innesto di grande valore per il Napoli.