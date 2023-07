Calciomercato: nuovo portiere Inter, sarà l’erede di Onana

Si avvicina la cessione di Onana al Manchester United. L’Inter è pronta a chiudere questa operazione e a prendere un nuovo portiere.

Arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro portiere dell’Inter, che dovrà prendere il posto di André Onana. Grande protagonista della scorsa stagione, l’estremo difensore camerunense è pronto a raggiungere il suo mentore Ten Hag che ha deciso di puntare su di lui al Manchester United. Il club inglese pagherà il calciatore oltre i 40 milioni di euro, la speranza dell’Inter è arrivare ai 60 più bonus. Intanto, è già stato bloccato un nuovo portiere: ecco la decisione di Marotta che ha già individuato un nuovo estremo difensore.

Si avvicina la cessione di Onana al Manchester United. Ecco tutti i dettagli relativi a questa operazione che consentirà ai neroazzurri di tentare l’assalto e riportare all’Inter Lukaku. Un intreccio clamoroso ma necessario visto che Marotta ha ricevuto queste direttive da Zhang: prima di acquistare bisogna cedere. Ecco perché è già pronta la staffetta, con il nuovo portiere che andrà a sostituire Onana come successo tra Frattesi con Brozovic.

Nuovo portiere Inter: c’è un solo nome in pole, la scelta di Marotta per il dopo Onana

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’Inter ha già individuato l’eventuale erede di André Onana che è ad un passo dal Manchester United. La settimana prossima può arrivare la definizione dell’affare che porterà nelle casse neroazzurre tanti soldi.

Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, Marotta ha già scelto l’erede di Onana. Il dirigente è pronto a chiudere per portare all’Inter Anatolij Trubin. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento in neroazzurro. L’Inter sta accelerando i tempo per chiudere questo affare con lo Shakhtar Donetsk.

Trubin all’Inter, svelato il prezzo

Visto che il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024, lo Shakhtar sta prendendo in considerazione anche l’idea di cedere Trubin all’Inter per un prezzo di saldo. Il calciatore, che ha già un accordo con la società neroazzurra, può partire per una cifra compresa tra i 12-15 milioni di euro. In caso di rifiuto non è da escludere un’eventuale passaggio del calciatore in neroazzurro, la prossima stagione, a parametro zero. Intanto, è già stato individuato anche il secondo portiere dell’Inter che non sarà Handanovic.

Inter, c’è l’accordo con Trubin. Si tratta anche con Sommer

Oltre a Trubin dello Shakhtar Donetsk, l’Inter potrebbe chiudere anche con il Bayern Monaco per l’arrivo di Yann Sommer che potrebbe affiancare il classe 2001. I neroazzurri sono pronti ad una vera e propria rivoluzione tra i pali. L’estremo difensore svizzero potrebbe arrivare per 6 milioni di euro. Valutazioni in corso da parte del club, la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca sulla cessione di Onana al Manchester United che potrebbe aprire questo valzer dei portier.