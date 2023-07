Calciomercato: sta arrivando in Serie A, niente big per Retegui

Novità di mercato per Mateo Retegui che è pronto a firmare con la società di Serie A, ecco chi sta prendendo il bomber italo argentino.

Nonostante i tanti interessamenti, alla fine Mateo Retegui potrebbe sbarcare in Serie A senza vestire la maglia di una big. I top club italiani, infatti, hanno deciso di puntare su altri profili. Ecco perché per l’italo argentino dovrà accontentarsi di un’altra società.

Arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro dell’attaccante Mateo Retegui. Il calciatore italo argentino, protagonista delle ultime partite della Nazionale italiana, è pronto per la Serie A. Attualmente in prestito al Tigre, è di proprietà del Boca Juniors che ha aperto alla cessione del calciatore che ha un forte desiderio di approdare nel campionato italiano. Alcune big si sono interessate al calciatore anche se al momento un’altra società italiana l’ha messo in cima alla lista dei propri obiettivi.

Calciomercato: Retegui in Serie A, lotterà per la salvezza

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, a sorpresa c’è il Genoa sulle tracce di Mateo Retegui. Il club del grifone, dopo la retrocessione in B della stagione 2021-2022, è tornata nuovamente nel massimo campionato del calcio italiano grazie all’ottimo lavoro di mister Alberto Gilardino che adesso ha chiesto alla sua società delle garanzie in vista della prossima stagione.

Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa all’interesse da parte del Genoa per Mateo Retegui.

E’ il sogno di calciomercato del club ligure che vuole regalare ai tifosi e al proprio allenatore un bomber di razza. Grande protagonista in Argentina, al Tigre, ha conquistato l’attenzione anche di Roberto Mancini che ha deciso di convocarlo per la Nazionale italiana. Retegui s’è messo in luce anche con la maglia azzurra e si prepara ad essere il futuro protagonista del calcio italiano.

Ecco perché, per portare avanti questa ascesa, c’è bisogno di un nuovo cambio di rotta con il trasferimento in Serie A di Retegui che è pronto a cambiare maglia nel corso di questa sessione di calciomercato.

Retegui al Genoa: nuovi aggiornamenti di calciomercato

Il grande sogno del Genoa per l’attacco è Mateo Retegui. Il calciatore italo argentino è pronto ad approdare in Serie A. Sognava una big e invece dovrà accontentarsi di lottare per la salvezza. Nonostante gli apprezzamenti di Inter e Milan, alla fine il calciatore è finito nel mirino del Genoa che è pronta a chiudere la trattativa per l’arrivo in Italia del calciatore che è attualmente in prestito al Tigre ma di proprietà del Boca Juniors. L’alternativa è rappresentata da Lorenzo Colombo del Milan che è un altro giocatore nella lista della dirigenza del Genoa.