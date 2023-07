Chiesa via dalla Juve, svelato il suo sostituto: cifre da capogiro

Federico Chiesa lascia la Juventus, i dirigenti bianconeri hanno già individuato il suo sostituto: è una stella brasiliana

Una manovra “lacrime e sangue” per usare un termine che fu dell’ex premier Mario Monti. In casa Juve il tempo delle spese folli è finito, c’è da risanare un bilancio e soprattutto da far cassa per sopperire alle mancate entrate derivanti dalla Champions League, che i bianconeri guarderanno dal divano nella prossima stagione.

Ecco perché è arrivato Cristiano Giuntoli, l’ex direttore sportivo del Napoli che in casa azzurra ha creato il capolavoro dello scudetto nonostante l’assenza di spese folli ma, anzi, cedendo addirittura tutti i big.

Alla Continassa si aspettano che faccia altrettanto; sgravare il bilancio del peso dei contratti più pesanti dal punto di vista economico per poi acquistare giovani talenti in grado di regalare nuova benzina al motore del club bianconero. Ecco perché nessuno è al sicuro alla Juve ed in caso di offerte congrue al valore del giocatore, la dirigenza valuterà la cessione di ogni calciatore.

Tra questi c’è Federico Chiesa, l’esterno classe ’97 che nell’ultima stagione non ha certo offerto l’apporto che ci si aspettava da lui. Una prima parte di stagione saltata per infortunio, poi l’incompatibilità tattica con il 3-5-2 di Allegri e le incomprensioni con il tecnico, fino ad una frattura che non si è ancora ricomposta.

Chiesa addio, un talento brasiliano al suo posto: ecco chi è

E proprio Chiesa è uno dei calciatori più appetiti sul mercato estero; in molti hanno posato gli occhi sull’esterno ex Fiorentina, dotato di velocità e dribbling. Un rinforzo perfetto per chi gioca con il 4-3-3, tant’è che era stato accostato perfino al Napoli, a caccia di un sostituto di Lozano, in uscita dagli azzurri.

Di certo, però, c’è che su Chiesa è vivo l’interesse del Bayern Monaco ma anche e soprattutto dei club di Premier League, ricchi e pronti a non badare a spese pur di acquistare il meglio che offre la piazza.

Ecco perché se dovesse arrivare una proposta congrua, di almeno 50-60 milioni, alla Continassa darebbero il via alla cessione del laterale senza strapparsi i capelli. Peraltro i bianconeri avrebbero già individuato il sostituto di Chiesa.

Si tratta di Eduardo Gabriel Aquino Cossa, conosciuto come Pepé, esterno offesnviso classe ’97. Nazionale brasiliano, è comunitario grazie al possesso del passaporto italiano. Stando a quanto afferma il lusitano O jogo, però, la valutazione data dal porto al calciatore è decisamente alta; servono, infatti, ben 75 milioni di euro per convincere i Dragoni a privarsi del loro gioiello.