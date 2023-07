Calciomercato: arriva Verratti, torna in Serie A con uno scambio

Dall’estero sono certi in merito a quello che sarà lo scambio di calciomercato con Marco Verratti.

Il centrocampista italiano è diventato leggenda del calcio in Ligue 1 e nel Paris Saint-Germain, diventando uno dei calciatori più importanti della storia del club. Il tutto però, malgrado le polemiche legate all’ultima annata in Francia dove i tifosi, a più riprese e senza sconti per nessuno, hanno attaccato duramente anche i veterani del club, tanto da far interrogare la stessa società sul futuro di ognuno di loro.

Dopo l’addio di Messi e la rivoluzione che partirà al PSG, occhio anche alla posizione di Marco Verratti che potrebbe fare suo esordio in Serie A finendo praticamente nel campionato nostrano. Dopo aver già privato i nerazzurri di Skriniar, preso a costo zero, massima attenzione su quella che è una possibile nuova operazione da parte del PSG, questa volta però con lo scambio.

Calciomercato Serie A, colpo Verratti: possibile con lo scambio

Il Paris Saint-Germain torna a far spese in Italia ed è dall’estero che svelano quella che sarà la proposta di scambio.

Il calciatore del PSG è in uscita dal club della Torre Eiffel e, con un obiettivo ben preciso per il proprio progetto che sarà con Luis Enrique in panchina, cederà Verratti in Serie A con lo scambio, in cambio appunto del cartellino di uno dei giocatori più importanti del campionato italiano.

Il club parigino risulta stregato da quello che è stato il cammino dell’Inter di Inzaghi nel corso dell’ultima Champions League e, dopo aver preso già Milan Skriniar, punta un altro obiettivo dall’Inter, tanto da inserire Marco Verratti nella trattativa, per soddisfare le richieste dei nerazzurri. Il cartellino di Marco Verratti, più soldi, in cambio di Nicolò Barella. Dopo aver perso Skriniar a difesa e anche Brozovic – che andrà via presumibilmente, nonostante la frenata improvvisa sulla trattativa che lo porta all’Al-Nassr -, anche un altro tassello importante del club nerazzurro, potrebbe salutare per la grande occasione al PSG.

Mercato Inter, scambio Verratti-Barella: le cifre

Ci sono da valutare quelle che sono le cifre del conguaglio economico, sullo scambio tra Verratti e Barella. Perché, secondo quanto riferito da Don Balon, il valore economico dei due centrocampisti italiani, in questo momento, non si rispecchierebbe.

E allora il PSG, per convincere l’Inter, sarebbe disposto a mettere sul banco il cartellino di Marco Verratti, più 15-20 milioni, per arrivare a Nicolò Barrella. Le volontà del giocatore del PSG, sarebbero quelle di salutare, considerando che il PSG lo ha messo in uscita. E, salutando i parigini, potrebbe finalmente giocare in Italia, vivendo la sua primissima esperienza in Serie A dopo un passato vissuto in Serie B con la maglia del Pescara.

Verratti all’Inter grazie a Barella: c’è anche un’altra squadra in Serie A

Non è da dimenticare che, l’uscita dal PSG, ha attirato su Verratti le attenzioni di diverse big d’Italia. Da una parte c’è il Milan che, dopo l’addio di Tonali, potrebbe sfruttare l’occasione dal PSG. Ma occhio anche alla Roma di Mourinho, sulla quale si è tanto parlato del possibile affare da Parigi. La verità è che, ad oggi, a spingere Verratti verso l’Inter è il PSG che vuole Barella a tutti i costi.