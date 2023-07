Calciomercato Milan: colpo a sorpresa, è una richiesta di Pioli

Pioli ha fatto una richiesta a Moncada: il tecnico vuole portare al Milan il talento olandese, ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato.

Svolta a sorpresa in casa Milan riguardo il calciomercato estivo 2023. Pioli ha chiesto ufficialmente alla società di prendere il calciatore olandese. Vecchio pallino del tecnico, l’allenatore è convinto di poter valorizzare le sue qualità.

Dopo l’addio di Maldini e Massara a guidare il calciomercato del Milan c’è l’amministratore delegato Furlani e Moncada che collaborano con un nutrito gruppo di lavoro. Tutti rispondono alle indicazioni di mister Pioli che ha maggiori poteri, in termini di scelte, riguardo gli arrivi e le partenze. Dopo l’addio di Tonali e l’acquisto di Loftus Cheek, il tecnico ha fatto una richiesta alla società. Vuole un giovane olandese, ecco tutti i dettagli su questo colpo.

Calciomercato Milan: la richiesta di Pioli per il centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, mister Pioli ha chiesto esplicitamente un calciatore. Il tecnico, che in questa nuova organizzazione societaria ha più poteri riguardo gli acquisti e le cessioni, può essere accontentato.

A sorpresa, Pioli spera di convincere la società a prendere dal Manchester United e portare al Milan Donny van de Beek. Il centrocampista olandese, di 26 anni, nella sua esperienza con la maglia dei Red Devils ha deluso e non poco. Il club inglese è pronto a liberarlo con l’ex Ajax che può finire in Serie A, in una big come il Milan.

Sarebbe stato lo stesso Pioli a mettere sul tavolo il nome di Van de Beek. Il centrocampista è in uscita dal Manchester United e i rossoneri potrebbero approfittarne accontentando anche il tecnico.

Van de Beek al Milan: le ultime notizie

Nemmeno l’arrivo del tecnico olandese Ten Hag, sulla panchina del Manchester United, è servito a Van de Beek per avere minutaggio, ecco perché il club è pronto a cedere il giocatore nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Sulle sue tracce c’è anche il Milan. Come riportato da fichajes.net, Pioli ha messo l’olandese in cima alla lista dei suoi obiettivi. Dopo l’addio di Sandro Tonali, Donny van de Beek può essere uno dei nomi del calciomercato Milan.

Calciomercato: ecco tutti gli obiettivi per il centrocampo del Milan

Nella lista dei desideri del Milan ci sono tanti giocatori a partire da Musah del Valencia. Il calciatore è uno dei preferiti di Moncada, anche se la valutazione del club spagnolo sta frenando la trattativa. Ecco perché nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi di prendere dal Manchester United e portare al Milan Van de Beek che può arrivare a prezzo di saldo.