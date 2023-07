Sinner, pessime notizie a pochi giorni da Wimbledon: cosa sta succedendo

Jannik Sinner non sta attraversando un momento particolarmente positivo dal punto di vista fisico. E Wimbledon è ormai alle porte…

Momento complicato per il nostro tennis: oltre a Matteo Berrettini anche Jannik Sinner non sta attraversando il momento più felice della sua carriera. Il ritiro dal torneo di Halle la scorsa settimana è stato un brutto campanello d’allarme. Adesso arriva un’altra notizia che non può lasciare sereni tutti i suoi tifosi.

Erano i quarti di finale del torneo di Halle e Jannik Sinner stava ritrovano le giuste sensazioni sui campi d’erba. Il tennista altoatesino ha provato in tutti i modi a rimanere in partita contro Bublik, ma alla fine, dopo aver perso il primo set 7-5, ha dovuto alzare bandiera bianca. Sotto nel punteggio anche nel secondo parziale, l’italiano ha preferito non forzare oltre, dopo il fastidio muscolare accusato per una banale scivolata.

Di certo non un segnale incoraggiante a una settimana dall’inizio di Wimbledon, e ora che invece mancano pochi giorni la situazione non sembra sicuramente più incoraggiante. Sull’erba londinese, dal 3 al 16 luglio andrà in scena il terzo Slam della stagione, quello più importante e prestigioso, in cui Sinner deve difendere anche molti punti pesanti ai fini del ranking. Nel 2022 arrivò ai quarti di finale contro Djokovic, sfiorando l’impresa di eliminare il campione in carica. Dopo essersi portato avanti per 2 set a 0, subì la rimonta prepotente del serbo, che si impose 6-3 nel terzo e 6-2 nel quarto e nel quinto.

Fritz rischia di soffiargli l’ottava posizione nella classifica ATP

Quest’anno Sinner proverà con tutte le sue forze a replicare il cammino della scorsa stagione, con un possibile piccolo handicap in più. Prima di Wimbledon, infatti, rischia di uscire dalla top-8 della classifica ATP.

Questo perché Taylor Fritz, il suo più vicino inseguitore, è a 3.310 punti, contro i 3.345 di Jannik, ma sta disputando il torneo ATP 250 di Eastbourne. Qualora dovesse arrivare almeno in semifinale potrebbe sorpassare l’italiano. Sul suo cammino ha l’ottavo di finale contro McDonald, e potrebbe comodamente arrivare sino in fondo.

Comunque vada, Sinner manterrà comunque la qualifica di testa di serie per Wimbledon, potendo quindi contare su un tabellone “protetto”. La cosa più importante, al di là della posizione in classifica, è comunque recuperare la migliore condizione fisica.

I troppi alti e bassi in tal senso sono stati gli unici freni all’ascesa del 21enne, che dimostra ogni volta di avere mezzi a disposizione per una carriera davvero straordinaria. La speranza è di vederlo anche in questa edizione 2023 battere Carlos Alcaraz come fatto negli ottavi dello scorso anno.