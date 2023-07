Tonali e non solo, il Newcaste ripiomba in casa Milan

Il Milan adesso rischia davvero grosso: il Newcastle non è sazio, nuovo assalto al gioiello di Stefano Pioli

L’estate del Milan è iniziata certamente in modo strano. Nessuno, lo scorso 5 giugno, si sarebbe mai aspettato uno scossone tanto forte ai piani alti del club di via Aldo Rossi.

La rivoluzione voluta fortemente da Gerry Cardinale è cominciata con il licenziamento della vecchia dirigenza. Maldini e Massara, autori degli ultimi successi in casa rossonera, sono stati esclusi dal progetto del club lombardo. Visioni troppo distanti, con l’operato nell’ultimo mercato estivo che ha di fatto scontentato in primis proprio Cardinale.

Ed è così che stiamo già assistendo ad un cambiamento epocale: spazio all’algoritmo che ha reso un cult il film ‘Moneyball’: i numeri, analizzati in maniera diversa, possono portare a risultati insperati. Questo è il pensiero del proprietario del Milan che ha dunque consegnato maggiori poteri a Moncada e Furlani, il cui operato in sede di mercato è ancora tutto da valutare. Suo malgrado, la prima operazione del ‘nuovo’ Milan è stata una cessione davvero molto dolorosa per praticamente tutta la tifoseria rossonera. Sandro Tonali è infatti volato in Inghilterra, a Newcastle, dove contornato da cifre quasi folli proverà a dimenticare il suo amore per la maglia del Milan.

Il centrocampista ex Brescia, costato tra i 70 e gli 80 milioni tra bonus e variabili, lascia un vuoto enorme a centrocampo che dovrà essere colmato. È arrivato Ruben Loftus-Cheek ma non sarà il solo: perché l’infortunio di Bennacer sta portando i rossoneri a stringere per almeno un altro colpo di spessore. Ma attenzione. Perchè la spesa a suon di milioni del Newcastle, in Serie A, potrebbe tornare a tangere violentemente la rosa di Stefano Pioli. I ‘Magpies’ hanno infatti pronto un assalto ad una delle stelle dell’attuale Milan.

Milan, attento: un altro big può finire al Newcastle

Si tratta di Pierre Kalulu, 23enne centrale francese che ha vissuto una crescita straordinaria sin dal suo approdo quasi a zero dalla squadra B del Lione. La rosa di Eddie Howe avrà necessariamente bisogno di un nuovo rinforzo di spessore, giovane e di prospettiva ma già pronto per fare bene in Premier League.

Ed è così che i bianconeri potrebbero tornare a bussare alla porta del ‘Diavolo’ per allettare il Milan con una importante offerta per Pierre Kalulu. Le cifre dell’eventuale assalto non sono ancora chiaro ma – d’altro canto – la società di Gerry Cardinale è perentoria sulla valutazione del talento francese.

Il cartellino di Kalulu viene stimato in almeno 40 milioni: difficilmente partirebbe per una cifra inferiore. Sembra tuttavia ormai chiaro come nessuno – o quasi – venga ritenuto insostituibile dai piani alti rossoneri: e Kalulu può essere la prossima ‘vittima’ dell’estrema ricchezza del club di PIF.