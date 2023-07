Calciomercato Inter, colpo dall’Atalanta: è il sostituto di Lukaku

L’abbandono improvviso delle trattative per il ritorno a Milano di Lukaku ha fatto sì che l’Inter virasse su altri obiettivi per completare e rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi in questo calciomercato.

La lista di Marotta ed Ausilio è ricca di nomi che possano fare al caso del club nerazzurro, ma dalle parti di Viale Liberazione è sorta la necessità di fare un importante salto di qualità, così da rendere ancora più competitiva la formazione che l’anno prossimo punterà a conquistare la tanto ambita seconda stella.

Dunque l’intenzione dell’Inter è quella di puntare su attaccanti pronti che possano subito dire la loro, ed è forse anche per questo che la scelta dei nerazzurri sarebbe ricaduta sul giocatore dell’Atalanta, che tanto bene ha fatto nella passata stagione, ma non solo, con la Dea.

Calciomercato Inter: per il post Lukaku si guarda in casa Atalanta

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo aver fatto di tutto per provare a riportare in nerazzurro Romelu Lukaku, si è d’un tratto ritrovata a dove virare su altri obiettivi visto che il belga avrebbe incredibilmente preferito la Juventus al club meneghino.

Questo ha fatto e non poco stizzire Marotta ed Ausilio che, però, sarebbero stati loro a porre fine le trattative col Chelsea per Big Rom dopo essere venuti a conoscenza della volontà dell’attaccante. Non c’è comunque da disperare, anche perché i due dirigenti nerazzurri hanno sempre dimostrato di avere pronti degli assi nella manica importanti, vedi in occasione del derby di mercato col Milan per Thuram. Anche in questo caso nulla smuove più di tanto l’Inter, che sarebbe pronta a sostituire subito in rosa Romelu Lukaku con l’attaccante dell’Atalanta.

Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, l’Inter starebbe seriamente pensando di prendere su Duvan Zapata in questo calciomercato, attaccante esperto, in uscita dalla Dea, che sarebbe stato proposto ai dirigenti nerazzurri dai suoi agenti proprio nella giornata di ieri.

Inter, Zapata è stato offerto: la Dea fissa il prezzo

Con l’esplosione di Hojlund Duvan Zapata non avrà più così tanto spazio all’Atalanta, ed è per questo che i suoi agenti avrebbero iniziato a valutare diverse opzioni per il futuro, fra le quali proprio l’Inter.

Stando alle ultime notizie, infatti, Il 91 di Gasperini sarebbe stato offerto ai nerazzurri nella giornata di ieri, che vistosi sfumare Lukaku avrebbero seriamente iniziato a valutare questa proposta nelle ultime ore. Ci sarà però da analizzare e capire diversi fattori, uno su tutti quello economico, visto che alle richieste dell’Atalanta parrebbero essere importanti.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, per lasciar partire Zapata in questo calciomercato la Dea chiederebbe almeno 8 milioni di euro, cifra che l’Inter potrebbe comunque provare a contrattare ed abbassare forte della scadenza di contratto del giocatore nel giugno 2024.

Inter: c’è concorrenza per Zapata in Serie A

Al momento nulla di concreto esiste fra l’Inter e Duvan Zapata, ma semmai dovesse in futuro nascere effettivamente qualcosa, il club meneghino dovrà fronteggiare l’agguerrita concorrenza in Serie A del Monza.

Il club brianzolo sogna infatti il colpo ad effetto in attacco per alzare l’asticella rispetto alla passata stagione, ed a differenza dell’Inter qualche primo contatto con le parti ci sarebbe stato. Il futuro di Zapata è dunque più che mai incerto.