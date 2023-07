L’Inter ha scelto: il nuovo portiere ha firmato

Inter, arriva la firma del portiere, servono altri rinforzi ma il primo step è fatto: ecco chi arriva alla corte di Inzaghi.

Dopo Marcus Thuram e Davide Frattesi, annunciato qualche giorno fa anche Yann Aurel Bisseck, 22 anni ed una fisicità impressionante. I nerazzurri avevano scelto già da tempo il centrale di difesa su cui puntare ed alla fine hanno firmato proprio il tedesco alto 196 centimetri.

Probabile che, almeno al suo primo anno di ambientamento, Bisseck parta dalla panchina nelle gerarchie di Simone Inzaghi, ma sicuramente ci sarà spazio anche per lui durante la stagione.

Capitano dell’Under 21 tedesca, Bisseck ha firmato un contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028. Nonostante sia giovanissimo, esordiva in prima squadra già nel 2018 con il Colonia, compagine della sua città natale per poi ha vestito le maglie di Holstein Kiel, Roda JC, Vitória Guimarães e Aarhus prima di arrivare alla Serie A italiana.

Inter: arriva il portiere, ha firmato

Ora i nerazzurri pensano a formalizzare altri contratti ed a portare avanti diverse trattative tra cui probabilmente quella per un portiere. La situazione Onana non è ancora chiarissima, se l’Inter potesse, vorrebbe trattenere il portiere che però potrebbe ricevere offerte ufficiali molto vantaggiose nelle prossime settimane. Intanto poi ai nerazzurri servivano anche altri due portieri, al posto di Samir Handanovic potrebbe restare come secondo Radu, mentre il terzo portiere è stato scelto.

L’Inter infatti ha comunicato di aver prelevato Raffaele Di Gennaro dal Gubbio. Per il classe ’93 si tratta di un ritorno visto che l’estremo difensore era cresciuto nelle giovanili interiste prima di esser girato in prestito per diverse stagioni. Nel 2019 la cessione gratuita al Catanzaro e da lì, ancora due cambi di maglia per il saronnese. Va al Pescara e poi proprio al Gubbio dove resta una sola stagione prima di firmare con i nerazzurri.

A 29 anni, Di Gennaro corona quindi il suo sogno di tornare nella rosa nerazzurra per restarci. Il prossimo step per la squadra di Zhang, potrebbe essere quello di un altro ritorno con Romelu Lukaku che si libererebbe definitivamente dal Chelsea per sbarcare di nuovo al ‘Giuseppe Meazza’. Altri obiettivi riguardano proprio la porta, dove come detto potrebbe lasciare Onana.

Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, le piste più calde da seguire sarebbero quelle che conducono a Yann Sommer ed Anatoliy Trubin, ma si è parlato anche della possibilità Hugo Lloris. Le prossime settimane saranno sicuramente caldissime sul fronte mercato.