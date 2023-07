Serie A, affare col Barcellona: stanno prendendo l’esterno

Il Barcellona in questo calciomercato deve ancora mettere a segno colpi in entrata eclatanti, anche perché a quanto pare il club blaugrana si starebbe dedicando soprattutto alle cessioni per mettere apposto i propri conti.

Tanti sono i giocatori in uscita dalla formazione di Xavi, chi perché un esubero chi perché invece riceve offerte irrinunciabili, personali e non, da altre squadre. Nelle prossime ore, a fronte di questo, il Barcellona potrebbe mettere a segno una nuova -ed importante- operazione in uscita, che potrebbe fruttare ai blaugrana un incasso non da poco da poter poi reinvestire in altri reparti per andare a rinforzare e rendere ancora più competitiva la rosa.

Xavi è dunque prossimo, salvo sorprese dell’ultimo minuto, a salutare il suo esterno in questo calciomercato, attaccante col quale il feeling alla fine non è mai sbocciato nonostante ci fossero tutti i presupposti affinché succedesse. Il giocatore, in passato, è stato anche vicino alla Serie A.

Calciomercato: stanno prendendo l’esterno dal Barcellona

Il Barcellona in questo calciomercato si sta muovendo più sul fronte cessioni che acquisti, come confermato anche dagli ultimi movimenti registrati dal quartier generale del club blaugrana. Qui c’è da dover risanare una situazione economica abbastanza critica, ed è forse anche per questo che Laporta non ha ancora messo assegno un colpo ad effetto alla Barcellona quest’estate.

Sono in effetti diversi gli esuberi della formazione di Xavi che devono essere piazzati in questo calciomercato, giocatori che potrebbero permettere al club spagnolo di racimolare un bel tesoretto da poter poi reinvestire stesso in questa sessione per completare i reparti del tecnico catalano. Sulla lista della dirigenza del Barcellona sono tanti i nomi da dover mandare via, uno su tutti l’esterno, che ha deluso tanto nella passata stagione nonostante l’importate somma sborsata per acquistarlo. Nonostante questo, comunque, l’attaccante ha un discreto mercato internazionale, come confermato anche dalle ultime notizie che trattano il suo futuro.

Stando infatti a quanto riportato da Mundo Deportivo, Raphinha potrebbe lasciare in questo calciomercato il Barcellona per trasferirsi anche lui in Arabia Saudita, visto che è l’obiettivo principale dell’Al-Hilal.

Calciomercato, l’Al-Hilal punta Raphinha: le ultime

L’Arabia Saudita ha un pò il ruolo di un asso in un noto gioco di carte napoletane in questo calciomercato, prende tutto. Dopo Cristiano Ronaldo, Benzema, Koulibaly e Kantè, fra gli altri, la Saudi Pro League è ora al lavoro per aggiungere anche Raphinha alla già folta lista di campioni.

L’esterno brasiliano è in uscita dal Barcellona, e l’Al-Hilal ci starebbe facendo più di un semplice pensierino, dato che l’obiettivo è quello di iniziare a competere sia in campo che a livello mediatico con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Ovviamente a livello economico non ci sarebbe alcun problema per il club saudita, anche se le richieste del Barcellona sono comunque importanti. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per lasciar partire Raphinha in questo calciomercato il club blaugrana vorrebbe almeno 60 milioni di euro.

Barcellona, Raphinha ha tanto mercato: cercato anche in Europa

La ricca meta Saudita è un’opzione valida per Raphinha che, comunque, gode di un discreto mercato anche in Europa. Stando alle ultime notizie, infatti, sull’esterno brasiliano, in passato accostato anche il Milan, ci sarebbe il forte interesse del Newcastle, che però al momento non ha mai concretizzato la sua volontà anche semplice di approcciare Raphinha, nonostante in Inghilterra si parlasse di un’offerta da addirittura 80 milioni di euro.