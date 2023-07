Calciomercato: Isco in Serie A a zero, lotterà per salvarsi

Tutto pronto per il trasferimento in Serie A di Isco, ecco tutti i dettagli riguardo questo colpo di mercato.

Isco trova squadra in Serie A. Il trequartista spagnolo, reduce dall’esperienza al Siviglia, è attualmente svincolato dopo aver rescisso a gennaio 2023 il suo contratto con il club andaluso. Il giocatore era stato proposta a diverse società nel corso del calciomercato di gennaio 2023 ma alla fine nessun club ha puntato su di lui. In questi mesi il calciatore s’è allenato e adesso è pronto per tornare nuovamente in azione. Ecco con chi ha deciso di firmare, in Italia c’è una squadra che è pronta a scommettere sulle sue doti: le ultimissime notizie sulla trattativa per l’arrivo in Serie A di Isco.

Isco ha voglia di tornare a giocare. Fermo da parecchio tempo, nei giorni scorsi il calciatore ha espresso il suo desiderio di vivere un’esperienza all’estero. Nel corso di un’intervista al quotidiano sportivo Marca, l’ex Real Madrid s’è soffermato riguardo la sua carriera. “A gennaio non ero pronto per giocare, adesso lo sono. Ritorno in Spagna? Voglio andare all’estero e vivere un’esperienza fuori. Desidero giocare in un nuovo campionato, non chiudo a nessuna ipotesi”. Nelle ultime ore è uscita fuori l’indiscrezione di mercato riguardo l’arrivo in Serie A di Isco.

Calciomercato: Isco in Serie A, nuova pretendente

Isco ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita. Il calciatore, che è sempre rimasto in Spagna durante la sua carriera, è pronto per vivere un’esperienza fuori dalla Liga. L’ex Real Madrid vuole intraprendere una prima avventura all’estero, in un campionato nuovo. Ecco le ultime notizie riguardo il suo futuro: si muove qualcosa nel campionato italiano con la società pronto ad ingaggiarlo nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Ipotesi Serie A per Isco? Secondo quanto riportato da Repubblica, il calciatore è nel mirino anche del Genoa. Dopo Retegui, il club di proprietà di 777 Partners è pronto ad accogliere in squadra anche il trequartista spagnolo.

Dopo un anno di purgatorio, il calciatore è pronto a vivere una nuova esperienza da protagonista. Nel club allenatore da Gilardino, lo spagnolo potrebbe dare un gran contributo per portare alla salvezza i rossoblù. Il tecnico spera di accogliere al più presto al Genoa Isco che dovrà sciogliere i dubbi riguardo il suo futuro.

Isco al Genoa, bomba di calciomercato

Già accostato in passato alla Salernitana, nel corso del calciomercato di gennaio 2023, adesso il nome di Isco è stato avvicinato al Genoa. Il club di proprietà di 777 Parners ha bisogno di un uomo copertina per questa stagione in Serie A. Una figura d’esperienza sia dentro che fuori dal campo. Ecco perché Gilardino potrebbe presto accogliere al Genoa Isco che è il nome nuovo per il calciomercato rossoblù. Dopo Retegui, un’altra sorpresa per i tifosi genoani che potrebbero avere un nuovo numero 22.