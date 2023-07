L’Inter ha scelto: il nuovo portiere sarà italiano

Nuovo portiere Inter, nelle ultime ore è uscita fuori la notizia riguardo l’interesse per l’estremo difensore italiano. Ecco il colpo di calciomercato di Marotta.

Svolta tra i pali per l’Inter: dopo l’addio di Handanovic e Onana, i neroazzurri sono alla ricerca di due nuovi portieri. A sorpresa, la dirigenza è pronta a chiudere per l’arrivo all’Inter di un italiano.

L’Inter è ancora senza portiere. Nella tourneé in Giappone, Inzaghi avrà a disposizione tre giovani che dovranno alternarsi nelle varie amichevoli che la squadra affronterà in Oriente. Intanto, la società è a lavoro per mettere a segno qualche colpo e chiudere al più presto questa questione. A poco meno di un mese dall’avvio del campionato, i neroazzurri sono ancora senza un titolare fisso tra i pali. Una situazione non semplice per Inzaghi che ha chiesto alla dirigenza di accelerare i tempi e prendere al più presto un nuovo portiere. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa all’arrivo all’Inter dell’estremo difesnore italiano: ecco tutti i dettagli su questo affare.

Calciomercato Inter: l’annuncio sul nuovo portiere, c’è la svolta

In standby la trattativa per Sommer. Non c’è ancora il via libera del Bayern Monaco. Il portiere svizzero era stato individuato dalla società neroazzurra come sostituto di Handanovic. La sua esperienza poteva aiutare lo spogliatoio, una garanzia per Simone Inzaghi che avrebbe potuto fare affidamento sulle sue doti, in attesa dell’arrivo di qualche giovane interessante. La situazione, ad oggi, è ancora bloccato con il Bayern Monaco che non libera Sommer.

Ecco perché l’Inter sta valutando anche altri portieri. Nel mirino c’è sempre Trubin dello Shakhtar ma si cerca anche un altro estremo difensore di assoluta affidabilità ed esperienza.

A sorpresa, nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia relativa all’arrivo all’Inter di Emil Audero della Sampdoria. Reduce da un bruttissimo infortunio, che gli ha fatto saltare il finale di stagione con la maglia blucerchiata, il portiere è molto apprezzato da Marotta che ha già avuto modo di conoscerlo nel corso della sua esperienza da dirigente della Juventus, visto che l’italo indonesiano è cresciuto nel settore giovanile bianconero.

Nuovo portiere Inter: c’è Audero in lista, la Sampdoria può cederlo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marotta a sorpresa valuta anche altri portieri. Considerate le difficoltà ad arrivare a Trubin, con lo Shakthar che per il 21enne vuole almeno 30 milioni di euro, i neroazzurro hanno già individuato l’alternativa con il possibile ingaggio da parte dell’Inter di Audero che può trasferirsi in neroazzurro nel corso di questo calciomercato estivo 2023. L’idea della dirigenza è prendere Sommer e poi affiancargli un portiere giovane e di prospettiva come Trubin e Audero che è considerato il piano B.