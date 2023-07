Svolta Juventus, proposto lo scambio in Serie A

La trattativa potrebbe chiudersi in fretta ma sceglierà Allegri: la Juve incassa la proposta, si pensa allo scambio per arrivare all’obiettivo.

C’è una Juve nuova che potrebbe prendere forma proprio in America, ed è strutturata su due binari differenti.

Da una parte Allegri cerca la svolta tattica sul campo, lavorando su una squadra più offensiva e in grado di mettere gli attaccanti più in condizione di vedere la porta. Dall’altra c’è il lavoro di Giuntoli, frenato al momento dalla necessità di cedere.

Gli obiettivi infatti sono chiari. C’è Kessié in cima alla lista dei desideri, ma anche una lunga lista di attaccanti pronti a giungere a Torino qualora dovesse partire Vlahovic. Proprio le richieste per il serbo e per Chiesa sono infatti al centro delle valutazioni, e le cifre che la Juve potrebbe incassare saranno determinanti per capire come investire.

L’obiettivo è dare la caccia ad alcuni esterni bassi per trovare almeno un altro interprete del ruolo, e le valutazioni sono in corso per reperire un centrale di difesa affidabile e un centrocampista di qualità. In attesa di capire con quale budget muoversi però, Giuntoli prova a chiudere una trattativa imbastita da tempo. La richiesta, per il calciatore che convince il direttore ex Napoli e Allegri, non è bassa, ma uno scambio potrebbe mettere d’accordo tutti.

Juve pronta chiudere: una pedina di Allegri può essere sacrificata

C’è chi inizia a spazientirsi e chi ricorda il lavoro di Giuntoli nella passata stagione, prima criticato e poi osannato. Fra alcuni tifosi bianconeri serpeggia il malumore a causa di un mercato fermo all’innesto di Weah, ma in più occasioni Cristiano Giuntoli ha dimostrato di saper lavorare a fari spenti e di essere pronto a chiudere colpi importanti anche in breve tempo.

Ecco perché in attesa di capire chi nella lista degli esuberi partirà, c’è da fare in fretta per assicurare un esterno ad Allegri. L’obiettivo, ormai chiaro, è di lavorare ai fianchi lo Spezia per portare a Torino Emil Holm. La concorrenza infatti non manca, ma la cifra chiesta dai liguri, fra i i 12 e i 15 milioni, non convince la Juve.

Sponda Spezia però arrivano importanti aggiornamenti destinati a far riflettere gli uomini di mercato alla Continassa. Ai bianconeri è arrivata la proposta di uno scambio con De Winter, reduce da un’ottima stagione con l’Empoli. Valutazioni in corso quindi, ma il sacrificio del giovane centrale, apprezzato nell’ambiente e soprattutto da Allegri, non sembra al momento convincere.

Resta da capire se la Juve sia intenzionata a chiudere uno scambio che andrebbe poi solo messo nero su bianco, e i prossimi match negli Usa, in cui De Winter sarà impiegato, potrebbero dare le risposte definitive ad Allegri. Nel caso in cui l’ex Empoli non dovesse convincere, la trattativa per portare Holm a Torino potrebbe essere chiusa così come il capitolo esterni, che tiene in apprensione il tecnico livornese.